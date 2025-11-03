425위성 사업에 한화시스템 참여 SAR 탑재체 완전 국산화 목표

한화시스템은 국방과학연구소가 개발을 주관하는 군 정찰위성인 425위성 5호기(사진)에 합성개구레이다(SAR) 탑재체를 안정적으로 공급했다고 3일 밝혔다.

한화시스템 SAR 탑재체를 지닌 425위성 5호기는 미국 플로리다주 케이프 커너베럴 우주군 기지에서 스페이스X의 팰컨-9 발사체에 실려 성공적으로 발사됐다. 이로써 주·야간 및 악천후에도 한반도와 주변 지역을 상시 감시·정찰할 수 한국형 킬체인 핵심인 감시정찰위성망이 성공적으로 구축됐다.

방위사업청이 사업을 주도한 425 사업은 전자광학·적외선(EO·IR) 위성 1기와 SAR 위성 4기 등 총 5기로 구성된 군 정찰위성 개발 사업이다. 한화시스템은 2018년부터 SAR 센서와 데이터링크 제작에 참여, 앞서 발사된 2·3·4호기에도 SAR 탑재체를 공급했다.

한화시스템 SAR 탑재체는 고속·대용량 데이터링크를 통한 안정적 영상 전송과 뛰어난 전천후 정찰 성능을 자랑한다. 하루 4~6회 한반도를 관측하고 재방문 주기가 짧아 특정 지역에 대한 반복 촬영이 가능하다.

앞서 발사된 위성들은 해외 선진 기업과의 기술 협력을 통해 제작됐다. 이와 달리 5호기는 SAR 탑재체 조립·통합·시험, SAR 센서의 전자부와 데이터링크 등 핵심 분야의 국산화를 이뤘다. 한화시스템은 향후 SAR 탑재체의 완전한 국산화를 이루기 위해 선진국이 기술 공개를 기피하는 품목인 반사판 안테나·급전 배열 조립체를 국내 개발 중이다. 한영대 기자