가을·겨울철 재두루미 등 철새 장관 창원지역 특산물인 단감 관련 체험도

[헤럴드경제=이태형 기자]기후에너지환경부는 11월 ‘이달의 생태관광지’로 ‘창원 주남저수지’를 선정했다고 3일 밝혔다.

창원 주남저수지(898ha)는 산남·주남·동판 세 저수지로 이뤄진 배후습지형 호수로, 1980년경 가창오리 약 5만 마리가 월동한 것을 계기로 알려지기 시작했다.

가을과 겨울철에는 재두루미, 큰고니, 기러기 등 겨울 철새가 날아와 장관을 이룬다.

주남저수지의 주요 생태관광자원으로 생태탐방로, 람사르문화관, 생태학습관, 다호리 고분군, 단감테마파크, 북부리 팽나무 등이 있다.

주남저수지에는 수생생태계와 철새를 관찰하며 산책할 수 있는 ‘생태탐방로(12㎞)’가 3개 구간으로 조성되어 있는데 각기 다른 매력의 주남저수지를 만날 수 있다.

1구간은 주남저수지의 제방길을 따라 조성돼 저수지를 가장 가깝게 조망할 수 있고, ‘생태학습관’, ‘람사르문화관’을 둘러볼 수 있다.

2구간에는 창원의 동읍과 대산면을 이어주는 운치 있는 ‘주남돌다리’가 있고, 오솔길을 따라 전망대에 오를 수 있는 3구간에서는 주남저수지의 전경을 한눈에 감상할 수 있다.

‘람사르문화관’에서는 국내 최초로 창원에서 개최된 제10차 람사르총회(2008년)의 의미와 습지 보전의 중요성을 배울 수 있고, ‘생태학습관’에서는 조류의 비행 원리, 주남저수지의 철새와 텃새, 수생생물의 생태도 자세히 알아볼 수 있다.

주남저수지 일대에는 역사·문화자원인 ‘다호리 고분군’, ‘단감테마파크’도 있다.

‘다호리 고분군’은 기원전 1세기부터 삼국시대까지의 청동기·철기시대의 유물 등이 출토돼 고대 국가의 형성 및 발전 과정을 알 수 있는 유적지이다.

국내 최초로 창원에서 단감을 재배한 유래와 1910년대 후반 국내 최초로 식재된 시배목이 있는 ‘단감테마파크’에서는 단감을 이용한 ‘타르트 만들기’, ‘단감 쌈장 만들기’ 등 다양한 프로그램을 체험해 볼 수 있다.

창원 북부리 팽나무는 무형유산인 마을 당제와 자연유산인 팽나무가 복합적으로 결합된 국가유산(2022년 천연기념물 지정)이다. 북부리 언덕 위에서 마을의 수호신처럼 자리를 지켜온 팽나무는 수령 약 500년의 아름드리 당산나무로 생태적·경관적·문화적 가치가 크다. 팽나무가 있는 지역은 드라마 ‘이상한 변호사 우영우’의 촬영지로도 알려져 있다.

철새들의 비행이 아름다운 주남저수지의 생태관광 정보와 여행 정보는 기후에너지환경부 ‘우리나라 생태관광이야기’ 누리집과 창원주남생태관광협회 누리집에서 확인할 수 있다.