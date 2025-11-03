작년 빼빼로데이 매출 전년 대비 27.9%↑ 유명 IP 컬래버한 차별화 상품 44종 선봬

[헤럴드경제=강승연 기자] CU는 빼빼로데이를 맞아 포켓몬 메타몽, 따리몽땅, 해리스 트위드, 쫀냐미 등 국내외 인기 IP(지식재산권)와 협업한 차별화 상품 44종을 선보인다고 3일 밝혔다.

먼저, 글로벌 대형 IP인 포켓몬스터의 메타몽을 활용한 단독 상품을 선보인다. 키보드 넘버 패드, 에코백, 핫팩 인형, 캐리어, 네임택 등 실용성에 초점을 맞춘 26종의 상품들을 준비했다. 오는 4일부터 10일까지 서울 송파구 CU 올림픽광장점에서 ‘메타몽 콘셉트 스토어’도 운영한다.

한국 전통 콘텐츠 수요 증가에 대응하는 상품도 마련했다. 문화체육관광부가 주관하는 ‘우수문화상품’, ‘K-RIBBON’ 선정 캐릭터 따리몽땅으로 디자인한 액막이 키링, 책갈피 등 K-컬처 감성의 전통 콘셉트 상품을 출시한다.

영국 왕실이 인증한 최고급 핸드메이드 원단 브랜드 해리스 트위드와 스몰 럭셔리 기획 상품을 출시한다. 해리스 트위드 토트백, 카드 지갑, 노트북 파우치, 에어팟 케이스 등 패션 용품으로 구성했다.

이밖에도 SNS(사회관계망서비스) 팔로워 17만명을 보유한 인기 SF 코미디 웹툰인 쫀냐미 캐릭터와의 협업을 통해 쫀냐미 키링, 얼굴 파우치, 안경 케이스 등을 선보인다.

CU는 장기적인 내수 불황 속에서도 특정 기념일을 챙기려는 가치 소비가 이어지면서 지난해 빼빼로데이 매출에서 호조를 기록한 바 있다.

행사 기간(11월 1~11일) 동안 관련 상품의 매출은 전년 대비 27.9% 신장했다. 리락쿠마 등 인기 IP와 컬래버한 CU만의 차별화 상품 매출이 39.2%나 증가했다. 빼빼로데이 차별화 상품의 매출 구성비는 2022년 23.2%, 2023년 29.3%, 2024년 31.9%로 매해 꾸준히 상승하고 있다.

CU는 고객 혜택을 높인 할인 프로모션도 준비했다. 11월 1일부터 10일까지 자체 커머스앱 포켓CU를 활용한 현장 할인 행사를 진행한다. 고객이 홈 화면 하단의 멤버십 QR을 스캔하고 행사 결제수단으로 결제하면 즉시 할인이 적용된다.

단품 빼빼로 2종(초코·아몬드)을 4개 이상 구매 시에는 BC카드, 우리카드, 케이뱅크 알파카드, CU플러스티머니, 카카오페이머니로 결제하면 최대 50%를 할인한다. 여기에 포켓CU 신규 가입자 선착순 10만 명에게 제공되는 10% 추가 할인 쿠폰을 함께 사용하면 최대 60%까지 할인을 받을 수 있다.

또한, CU Npay 카드로 차별화 상품 44종과 페레로로쉐 기획상품 8종을 2개 이상 구매하면 최대 70% 할인 혜택이 적용된다. 토스페이계좌·머니로 차별화 상품을 2개 이상 구매하면 최대 50%, 네이버페이포인트·머니 또는 NH농협카드는 최대 30% 할인을 받을 수 있다.

조준형 BGF리테일 스낵식품팀장은 “편의점에서 연중 가장 매출이 높은 빼빼로데이를 맞아 최신 취향 소비 트렌드를 반영해 소장 욕구를 자극할 수 있는 차별화 상품들을 준비했다”며 “앞으로도 CU는 강력한 상품력과 마케팅을 바탕으로 계속 업계를 이끌어 나갈 것”이라고 말했다.