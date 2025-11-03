[헤럴드경제=강승연 기자] 동아오츠카는 학교스포츠클럽에 참가하는 학생들을 대상으로 스트레스 완화 프로그램 ‘포카리스웨트 스포츠사이언스 프로그램 데이’를 성황리에 마쳤다고 3일 밝혔다.

행사는 이달 1일 서울 장충고등학교에서 열렸다. 전국학교스포츠클럽 축전 풋살대회에 참가하는 장충중·동구여중·상계고·장충고 등 서울 소재 4개교의 학생 60명이 참여했다.

이번 프로그램은 청소년의 스트레스 관리와 건강한 성장 지원을 목표로, 참가 학생 개개인의 스트레스 수준을 객관적으로 확인하기 위해 PSS(자가 스트레스 평가 척도)를 도입했다.

분석 결과, 올해 전국학교스포츠클럽 축전 풋살대회에 참가하는 중학생의 평균 스트레스 지수는 대학생과 직장인보다 높은 수준으로 나타났다.

이에 포카리스웨트 스포츠 사이언스는 학생들의 건강한 신체활동을 통해 스트레스 완화에 기여하고자 신체활동을 통한 스트레스 해소의 중요성, 운동 시 탈수 및 예방법 등을 주제로 프로그램을 구성했다.

먼저 진천선수촌 조은영 영양사가 청소년기의 균형 잡힌 영양 섭취와 회복 전략을 주제로 강연을 진행했다. 이어 풋살 국가대표 이한울·신종훈 선수가 직접 참여해 드리블 및 움직임 교정 등 실습 중심의 트레이닝을 지도하며 학생들의 높은 호응을 얻었다.

동아오츠카 학교체육 활성화 프로젝트 담당자는 “청소년의 건강한 생활습관 형성과 스포츠를 통한 올바른 성장 지원은 동아오츠카가 지향하는 ESG 경영의 핵심 가치”라며 “앞으로도 스포츠를 매개로 청소년 스트레스 완화와 심신 건강 증진에 지속적으로 기여하겠다”고 말했다.

포카리스웨트는 올해 서울·부산·대구 등 주요 시도 교육청과 협업해 학교스포츠클럽 풋살 예·본선 대회를 후원하며, ‘1학생 1스포츠’ 활성화와 청소년 체육 저변 확대를 위한 다양한 활동을 전개하고 있다.

한편, 전국학교스포츠클럽 축전 풋살대회는 오는 8~9일 하남종합운동장에서 교육부 주최, 학교체육진흥회 주관으로 개최될 예정이다.