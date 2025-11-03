“대미투자 특별법 준비·신속 처리” “보란듯이 GPU 26만장 확보…AI 저력 인정 받아” “자주국방 강화…튼튼 안보 국외 투자로 이어져”

[헤럴드경제=주소현 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 3일 “APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의에서 정부가 이룬 합의를 구체적 결과로 실현해 내야 한다”며 “당 차원에서 가칭 APEC 및 관세협상 성과를 후속 지원하기 위한 특별위원회를 설치하는 등 APEC 성과가 국민에게 알려질 수 있도록 최대한 노력하겠다”고 말했다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 민주당 최고위원회의에서 “민주당은 정부와 함께 대미 투자 관련 특별법을 준비하고 신속하게 처리하겠다”며 이같이 말했다.

정 대표는 “APEC 성공을 대한민국 국운 상승의 기회로 삼아야 할 것”이라고 다짐했다. 또 “APEC 주간 ‘A급’ 성과가 줄줄이 이어지고, K-컬처 주역들이 세계를 향해 노래와 춤을 선보이고, 글로벌 리더들이 모여 치맥 회동하고 주가가 오르고 있다”며 “말 그대로 대한민국의 잔치, 축제였고 이 대통령의 국익중심 실용외교의 한판 승부였다”고 강조했다.

경제 분야 성과로 정 대표는 “대미 관세협상 타결로 대외 불확실성이 완화됐다. 아마존을 비롯한 글로벌 기업의 대규모 투자를 유치했다”며 “특히 엔비디이아로부터 GPU(그래픽처리장치) 26만장을 공급받게 된 건 정말 놀라운 일이고 기적 같은 일”이라고 말했다.

이어 “26만장은 이 대통령이 공약했던 5만장을 훌쩍 넘어선 숫자고, 정부의 목표인 AI(인공지능) 3대 강국 국가로 자리매김할 발판이 마련됐다. 이제 대한민국 자동차 AI산업의 새로운 챕터가 열렸다”고 했다.

국민의힘을 향해 정 대표는 “대선 때 GPU 5만장을 공약한 이 대통령을 향해 공허한 숫자놀음이고 실현 불가능한 공약이라는 비난에 보란 듯이 26만장을 확보했다”며 “젠슨 황 대표가 한국의 AI 저력을 인정한 것”이라고 말했다.

이어 정 대표는 “국민의힘은 예상치 못한 성과에 많이 놀랐겠지만 미 트럼프 대통령도 이재명 대통령이 관세협상을 가장 잘한 리더라고 추켜세웠다”며 “딴죽걸기는 그만두고 애국의 대열에 동참하기 바란다”고 비판했다. 또 “트럼프 대통령은 ‘한국에 부정선거는 없었다’고 명확히 말했다. 성조기를 들고 부정선거 음모론을 펼쳤던 극우 인사들은 이제 어쩌냐”며 “반미주의로 전환하겠느냐”고 꼬집었다.

아울러 정 대표는 “민주 정부가 안보에서도 유능하다는 것을 보여줬다”며 “미국이 핵추진 잠수함 건조를 승인한 것은 정말 예상하지 못한 성과이지만, 노무현 대통령 때부터 꾸준히 추진된 것”이라고 설명했다. 정 대표는 “자주국방과 튼튼한 안보가 한층 강화됐다”며 “튼튼한 안보는 대외투자로 이어지는 경제 성과로 이어질 것”이라고 덧붙였다.