“대미투자 특별법 준비·신속 처리”

“보란듯이 GPU 26만장 확보…AI 저력 인정 받아”

“자주국방 강화…튼튼 안보 국외 투자로 이어져”

정청래 더불어민주당 대표가 3일 국회에서 열린 최고위원회의에서 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의와 한미정상회담 후속 조치 신속 처리에 대해 말하고 있다. [연합]
정청래 더불어민주당 대표가 3일 국회에서 열린 최고위원회의에서 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의와 한미정상회담 후속 조치 신속 처리에 대해 말하고 있다. [연합]

[헤럴드경제=주소현 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 3일 “APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의에서 정부가 이룬 합의를 구체적 결과로 실현해 내야 한다”며 “당 차원에서 가칭 APEC 및 관세협상 성과를 후속 지원하기 위한 특별위원회를 설치하는 등 APEC 성과가 국민에게 알려질 수 있도록 최대한 노력하겠다”고 말했다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 민주당 최고위원회의에서 “민주당은 정부와 함께 대미 투자 관련 특별법을 준비하고 신속하게 처리하겠다”며 이같이 말했다.

정 대표는 “APEC 성공을 대한민국 국운 상승의 기회로 삼아야 할 것”이라고 다짐했다. 또 “APEC 주간 ‘A급’ 성과가 줄줄이 이어지고, K-컬처 주역들이 세계를 향해 노래와 춤을 선보이고, 글로벌 리더들이 모여 치맥 회동하고 주가가 오르고 있다”며 “말 그대로 대한민국의 잔치, 축제였고 이 대통령의 국익중심 실용외교의 한판 승부였다”고 강조했다.

경제 분야 성과로 정 대표는 “대미 관세협상 타결로 대외 불확실성이 완화됐다. 아마존을 비롯한 글로벌 기업의 대규모 투자를 유치했다”며 “특히 엔비디이아로부터 GPU(그래픽처리장치) 26만장을 공급받게 된 건 정말 놀라운 일이고 기적 같은 일”이라고 말했다.

이어 “26만장은 이 대통령이 공약했던 5만장을 훌쩍 넘어선 숫자고, 정부의 목표인 AI(인공지능) 3대 강국 국가로 자리매김할 발판이 마련됐다. 이제 대한민국 자동차 AI산업의 새로운 챕터가 열렸다”고 했다.

국민의힘을 향해 정 대표는 “대선 때 GPU 5만장을 공약한 이 대통령을 향해 공허한 숫자놀음이고 실현 불가능한 공약이라는 비난에 보란 듯이 26만장을 확보했다”며 “젠슨 황 대표가 한국의 AI 저력을 인정한 것”이라고 말했다.

이어 정 대표는 “국민의힘은 예상치 못한 성과에 많이 놀랐겠지만 미 트럼프 대통령도 이재명 대통령이 관세협상을 가장 잘한 리더라고 추켜세웠다”며 “딴죽걸기는 그만두고 애국의 대열에 동참하기 바란다”고 비판했다. 또 “트럼프 대통령은 ‘한국에 부정선거는 없었다’고 명확히 말했다. 성조기를 들고 부정선거 음모론을 펼쳤던 극우 인사들은 이제 어쩌냐”며 “반미주의로 전환하겠느냐”고 꼬집었다.

아울러 정 대표는 “민주 정부가 안보에서도 유능하다는 것을 보여줬다”며 “미국이 핵추진 잠수함 건조를 승인한 것은 정말 예상하지 못한 성과이지만, 노무현 대통령 때부터 꾸준히 추진된 것”이라고 설명했다. 정 대표는 “자주국방과 튼튼한 안보가 한층 강화됐다”며 “튼튼한 안보는 대외투자로 이어지는 경제 성과로 이어질 것”이라고 덧붙였다.


addressh@heraldcorp.com