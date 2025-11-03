지상방산·한화오션이 전체 실적 견인…“4분기 해외수주 집중”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 한화에어로스페이스가 올해 3분기 영업이익 연결기준 8564억원을 기록, 전년 동기 대비 79% 증가했다고 밝혔다. 같은 기간 매출은 147% 늘어난 6조4865억원을 달성했다.

이번 영업이익은 3분기 기준 최대 실적이다. 올해 들어 계속된 지상방산 부문 호조에 자회사 한화오션 실적이 더해진 영향이다. 사업별로 보면 지상방산 부문은 매출 2조1098억원, 영업이익 5726억원으로 전년 대비 각각 27%, 30% 늘었다. 특히 화생방 정찰차, 차륜형 대공포 등 주요 양산 사업이 증가하면서 국내 매출이 전년 대비 33% 늘었다.

항공우주 부문은 정비 수요가 활성화하면서 엔진 부품 A/M(애프터마켓) 물량이 늘었다. 이에 따라 전년 동기 대비 매출은 26% 증가한 6040억원, 영업이익은 31억원으로 흑자전환했다.

자회사 한화오션은 액화천연가스(LNG) 선박 등 고부가가치 선박 매출이 확대되면서 매출 3조234억원, 영업이익 2898억원을 달성했다. 한화시스템은 매출 8077억원, 영업이익 225억원을 기록했다.

한화에어로스페이스 관계자는 “3분기는 내수와 수출의 균형잡힌 방산사업 포트폴리오가 실적을 이끌었다”며 “4분기에도 자회사들과의 육해공 방산 시너지를 발판으로 북미와 유럽, 중동 시장에서의 수주에 집중하겠다”고 밝혔다.