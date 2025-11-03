[헤럴드경제=신동윤 기자] 인공지능(AI) 경량화·최적화 기술업체 노타가 코스닥 상장 첫날인 3일 공모가 대비 257% 넘게 폭등하고 있다.

이날 한국거래소에 따르면 오전 9시 57분 현재 노타 주가는 공모가(9100원) 대비 257.14% 오른 3만2500원에 거래 중이다.

노타는 AI 모델 경량화·최적화 기술력을 바탕으로, 클라우드부터 온디바이스까지 모든 환경에서 효율적으로 AI 모델을 구현할 수 있도록 하는 서비스를 제공하는 업체다.

AI 모델 경량화 및 최적화 플랫폼인 ‘넷츠프레소’와 교통·산업안전·의료 등 다양한 고객 맞춤형 온디바이스 AI 설루션을 중심으로 사업을 전개하고 있다.

노타 측은 지난달 24일 배포한 보도자료에서 일반 투자자를 대상으로 한 공모주 청약에서 약 9조2261억원의 청약 증거금이 몰렸다고 밝혔다. 이어 “경쟁률은 2781.5대 1로 집계돼 올해 진행한 기업공개(IPO) 일반청약 가운데 최고 수치를 기록했다”고 전했다.