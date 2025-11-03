정상회의 고위급 오찬장 체험공간 운영 세라젬 대표 헬스케어 기기 6종, 15대 비치

[헤럴드경제=김광우 기자] 세라젬은 지난 10월 27일부터 11월 1일까지 경북 경주에서 열린 ‘2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의’에 공식 협찬사로 참여해, 고위급 오찬장 및 행사장 내에 브랜드 체험 공간을 운영했다고 3일 밝혔다.

이번 정상회의는 21개 회원 정상과 고위급 인사, 글로벌 언론이 한자리에 모인 국제 경제 포럼으로, 한국이 20년 만에 개최국으로 나섰다. 세라젬은 헬스케어 산업을 대표해 공식 협찬사로 참여했다.

세라젬은 올해 2월 제1차 고위관리회의(SOM1)를 시작으로 제3차 회의(SOM3)까지 공식 협찬사로 참여해 체험 부스를 운영했다. 각 회의 현장에서는 세라젬의 휴식가전 안마의자 ‘파우제 M6’와 ‘M8 Fit’이 전시됐다. 각국 대표단과 관계자들이 체험을 위해 대기 행렬을 이룰 정도로 높은 관심을 보였다는 게 세라젬 측의 설명이다.

이번 정상회의 기간 세라젬은 경주 화백컨벤션센터(HICO)와 소노캄 경주 내 체험 공간을 운영해 27년간 축적된 K-의료기기 기술력을 선보였다. 총 3개 존(zone)으로 구성된 체험 공간에는 세라젬의 대표 헬스케어 기기 6종, 15대가 비치돼 다양한 제품을 직접 체험할 수 있도록 했다.

HICO 4층 고위급 오찬장에는 마스터 V11 3대를, 1층 수행원 라운지에는 파우제 M6 8대를 설치해 대표단과 수행원의 휴식을 지원했다. 또 소노캄 경주 지하 1층 수행원 라운지에는 마스터 V7·V9과 파우제 M10·M8 Fit을 비치했다.

‘마스터 V11’은 퍼스트클래스를 연상시키는 프라이빗한 공간감과 듀얼 포지션 시스템이 적용됐다. 앉은 자세나 누운 자세에서도 세밀한 마사지를 제공하며, 척추 부위별 견인 기능으로 깊은 이완 효과를 준다.

‘마스터 V9’은 입체 회전 마사지가 적용돼 목에서 골반까지 척추 근육을 따라 폭넓게 이완시키고, 리클라이닝 기능으로 사용 편의성을 높였다. ‘마스터 V7’은 등과 허리는 물론 척추 굴곡에 맞춰 마사지 간격이 자동 조절돼 목과 어깨까지 효과적으로 풀어준다.

함께 전시된 휴식가전 안마의자 ‘파우제 M 컬렉션’은 척추 라인을 정밀하게 스캐닝해 사용자 맞춤형 마사지를 제공했다. 최대 65도까지 도달하는 직가열 온열볼로 깊은 온열 효과를 전달한다. 컴팩트한 사이즈의 ‘파우제 M6’는 팔다리의 자유도가 높아 사용 편의성이 우수한 제품이다.

특히 ‘파우제 M8 Fit’은 12가지 소재와 패턴의 스타일을 선택할 수 있으며, 사이드 커버를 언제든 교체할 수 있는 ‘파우제 피팅서비스(Pause Fitting Service)’를 제공해 호평을 받았다.

현장에는 생동감 있는 토파즈 옐로우 컬러 모델이 전시돼 밝고 활기찬 분위기를 연출했다. 또 ‘파우제 M10’은 두 개의 독립적인 직가열 온열볼 엔진이 탑재돼 목과 허리를 동시에 관리할 수 있어 전신 마사지의 만족도를 높였다.

세라젬 관계자는 “세계 각국의 리더들이 한자리에 모인 APEC 무대에서 세라젬의 기술력과 브랜드 철학을 직접 경험할 수 있도록 한 것은 큰 의미가 있다”며 “앞으로도 국내외 소비자들의 건강한 삶을 위한 혁신과 기술 개발에 지속적으로 투자해 나가겠다”고 말했다.

한편 세라젬은 해외 시장에서도 꾸준한 성장세를 이어가며, 글로벌 인증과 어워드를 통해 K-헬스케어의 기술력과 브랜드 경쟁력을 입증해왔다. 1998년 글로벌 시장 진출을 시작으로 현재는 전 세계 70여 개국에서 약 2500개의 체험 매장을 운영하고 있다.

특히 지난해 세계 최대 IT·가전 전시회인 ‘CES 2025’에서 6개 부문 혁신상을 수상하며 기술 우수성과 디자인 경쟁력을 동시에 인정받았다. 다가오는 ‘CES 2026’에도 참가해 AI 기반 헬스케어 기술과 솔루션을 선보일 예정이다.