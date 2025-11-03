국내 9개 호텔·리조트 숙박 및 국내선 항공권 할인

[헤럴드경제=서재근 기자] 티웨이항공이 오는 30일까지 소노호텔앤리조트와 제휴 프로모션을 진행한다고 3일 밝혔다.

먼저, 티웨이항공 홈페이지에서 제공되는 소노호텔앤리조트 객실 할인 혜택은 티웨이항공 국내 노선 항공권을 예약한 고객에게 적용된다. 할인 대상은 소노호텔앤리조트의 국내 9개 주요 호텔·리조트로 ▷소노캄·벨·펫 비발디파크 ▷소노캄·벨 델피노 ▷쏠비치 양양 ▷소노캄 여수 ▷소노문 해운대 ▷소노캄 제주다.

할인 혜택이 적용 가능한 투숙 기간은 일부 기간을 제외한 12월 23일까지로 소노호텔앤리조트 객실 20% 할인 쿠폰이 제공되며, 소노문 해운대 투숙객에게 제공하는 조식 30% 할인, 라운지 주류 2잔 무료 제공 등의 특별 혜택도 동일 기간에 계속 진행된다.

또한, 티웨이항공 국내선 항공권 할인 혜택은 소노호텔앤리조트 홈페이지를 통해 제공된다.

소노호텔앤리조트 국내 객실을 예약한 고객에게는 티웨이항공 국내선 항공권 1만 원 할인 쿠폰이 제공되며, 할인 대상 노선은 ▷김포–제주 ▷청주–제주 ▷광주–제주 ▷대구–제주 ▷김포–부산이다. 해당 쿠폰은 3만원 이상 결제 시 사용 가능하며, 적용 가능한 탑승 기간은 일부 기간을 제외한 2026년 1월 31일까지다.

티웨이항공 관계자는 “소노호텔앤리조트와 협업을 통해 항공권뿐만 아니라 숙박까지 할인받을 수 있는 특별 혜택을 마련했다”며 “앞으로도 안전운항을 최우선으로 고객에게 다양한 편의와 즐거움을 제공하는 여행 서비스를 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.