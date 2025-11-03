[헤럴드경제=양대근 기자] 현대차 정몽구 재단(이사장 정무성)은 오는 지난달 31일부터 이달 1일까지 서울 명동 온드림 소사이어티에서 실내 피크닉 행사 ‘온소 피크닉(ONSO PICNIC) 2025’을 개최했다고 3일 밝혔다.

‘온소 피크닉’은 지속가능한 라이프스타일을 보다 많은 사람들이 일상 속에서 자연스럽게 경험할 수 있도록 기획된 문화 프로그램으로, 그동안 친환경, 웰니스 등을 주제로 매년 개최되어 왔다. 올해는 청년세대와 시니어세대가 자연스럽게 모여드는 명동 지역의 특성을 반영해, ‘세대공감으로 그리는 지속가능한 미래’를 주제로 행사를 기획했다. 특히 이번 피크닉은 청년과 노년이 함께 일하는 브랜드 ‘신이어마켙’과의 콜라보를 통해 세대 간 공감과 연결의 가치를 더했다.

이번 행사는 MZ세대부터 시니어세대까지 다양한 연령층이 함께 참여할 수 있도록 구성되었으며, 첫날에는 ‘90년생이 온다’의 저자 임홍택 작가와 시니어 사업의 트렌드세터 더뉴그레이 유대영 대표가 함께하는 세대공감 토크콘서트가 진행되었다. 이어지는 힐링 재즈 콘서트에서는 ‘모던 퀄텟’이 참여하여 늦가을 밤의 따뜻한 감성을 더했다.

행사 둘째 날에는 다양한 체험형 워크숍 프로그램이 진행되었다. 신이어마켙의 어르신이 연사로 나선 ‘양말목 업사이플링 컵받침 & 키링 만들기 워크숍’을 통해 세대 간의 지혜를 나누는 시간을 가졌다. 또한, ONSO ARTIST OPEN CALL 2025 수상자인 정연희 작가의 전시 ‘도시에 내린 푸른 숨’과 연계한 모시천 도시풍경 워크숍도 함께 진행되어 예술을 통한 세대 간 소통의 장을 열었다. 마지막으로 영화 <코코> 상영을 통해 가족이 함께하는 따뜻한 피크닉 분위기를 완성하며, 세대 간 공감과 연결을 주제로 한 이야기가 깊은 울림을 전했다.

이틀간 운영된 워크인 부스에서는 ‘신이어 상담소’ 자판기 프로그램, 드로잉 테이블, 책 나눔 등 다양한 참여형 콘텐츠가 마련되었으며, 방문객들은 자유롭게 체험하며 지속가능한 일상에 대한 인사이트를 나눌 수 있도록 구성됐다.

한편, 현대차 정몽구 재단은 2022년부터 서울 명동에 복합문화공간 ‘온드림 소사이어티’를 운영하며, 모두를 위한 지속가능한 미래를 실현하기 위한 다양한 활동을 이어가고 있다. 재단은 이 공간에서 임팩트 페스티벌 ‘ONSO FESTIVAL’, 일상 속 문화 확산 프로젝트 ‘ONSO Stage’ 등 사회적 가치를 중심으로 한 프로그램을 기획·운영하고 있으며, 앞으로도 세대와 분야를 잇는 다양한 협력을 통해 시민과 함께하고 공감할 수 있는 공간으로 확장해 나갈 계획이라고 밝혔다.