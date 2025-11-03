건강검진이 낯설던 시절부터 AI시대까지...대한민국 건강검진 성장 사례 기록

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] KMI한국의학연구소(이하 KMI)는 올해 창립 40주년을 맞아 검진 역사를 기록한 도서 ‘K-건강검진의 리더십’을 발간했다고 3일 밝혔다.

KMI 이광배 이사장은 “이번 도서는 단순한 기관 연대기가 아니라, 대한민국 건강검진이 어떻게 국민의 삶 속에 뿌리내렸는지를 보여주는 기록”이라며, “KMI는 보건이세(保健利世 : 건강을 지켜 세상을 이롭게 한다)라는 정신 아래, 디지털 전환과 인공지능 시대에도 국민건강 증진을 위한 리더십을 계속 이어가겠다”라고 밝혔다.

이번 도서는 국내에 ‘건강검진’이라는 개념조차 낯설던 시절부터 건강검진 대중화와 품질 강화를 통한 국민건강 증진을 위해 노력해 온 KMI의 40년 역사를 다섯 개의 파트로 나누어 객관적인 관점에서 담담하게 기록했다.

이 책에서 ‘파트 1’은 시대별 변곡점을 중심으로 KMI의 40년 역사를, ‘파트 2’에서는 출장검진 도입부터 맞춤형 검진 서비스, 전국 8개 센터 설립 등 검진 문턱을 낮춘 여정을 다뤘다.

‘파트 3’과 ‘파트 4’에서는 혈액·종양표지자 검사, RFID 시스템, FOCUS 플랫폼, 중앙분석센터 자동화 시스템, 디지털 병리 시스템, 스마트 검진 시스템 ‘KICS’ 등 혁신 기술로 검진 효율화와 체계 고도화를 이룬 과정을 상세히 담았다.

‘Part 5’에서는 사회공헌 사례, 크미랑봉사대 활동, 기업문화 등 KMI의 사람 중심 철학을 소개한다.

그동안 국가검진 중심으로 기록되어 온 국내 건강검진 역사 속에서 이번 도서 발간은 민간검진의 발전 사례를 체계적으로 조명한 첫 시도로 평가된다.

KMI한국의학연구소는 1985년 설립된 건강검진기관으로 현재 서울 3곳(광화문, 여의도, 강남)과 지역 5곳(수원, 대구, 부산, 광주, 제주) 등 전국 8개 지역에서 건강검진센터를 운영하고 있으며, 질병의 조기발견과 예방, 국민건강 증진을 위한 활동과 더불어 다양한 사회공헌사업을 펼치고 있다.