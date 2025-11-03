[헤럴드경제=장연주 기자] 이재명 대통령이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 위해 방한한 시진핑 중국 국가주석에게 경주 특산품인 황남빵을 선물한 것에 대해, 조국 조국혁신당 비대위원장이 “탁월한 선택”이라고 평가했다.

조 위원장은 지난 2일 자신의 페이스북에 “APEC 기간 중 이재명 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 신라 금빛 왕관(국보 188호 지증왕 왕관 추정)을 선물한 것에 비해, 시진핑 주석에게 황남빵을 선물한 건 화제가 덜 되는 것 같다”며 “황남빵 선물 의미는 신라 왕관 못지 않다”고 주장했다.

조 위원장은 “황남빵은 경주 황남동에서 시작된 빵으로 황남동의 옛 지명은 황촌(皇村)으로 여기엔 ‘황제 황(皇)’가자 들어간다”며 “왕(王)보다 황(皇)이 권위와 위엄이 훨씬 위”라고 설명했다.

그러면서 “나의 뇌피셜로는 시 주석 또는 중국인들이 ‘황’자를 보게 될 것임을 예상하고 고르지 않았을까 싶다”며 “물론 경주를 방문하는 중국 관광객들의 황남빵 구매를 촉진하는 효과도 노렸을 것 같다. 영리한 선택”이라고 말했다.

앞서 대통령실은 APEC 정상회의 참석을 위해 방한한 시 주석과 중국 대표단에 황남빵 200상자를 선물했다.

시 주석은 이재명 대통령과 만나 “황남빵을 맛있게 먹었다”며 감사의 뜻을 표했다. 이 대통령은 중국 외 APEC 정상회의에 참석한 다른 국가 대표단에도 황남빵을 선물하라고 지시했다.

한편, 2025 APEC 정상회의 공식 협찬사인 황남빵은 1939년 경주 황남동에서 처음 만들어져 올해로 86주년을 맞았다.

한국에서 가장 오래된 팥빵으로 알려져 있으며, 얇은 밀가루 피 안에 부드러운 팥앙금이 들어있고 빵 가운데 빗살무늬가 새겨져 있다. 창업주 손자가 2016년부터 가업을 이어받으며 3대에 걸쳐 경주를 지키고 있는 것으로 알려졌다.