[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 라이즈(RIIZE)가 돌아온다.

3일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 라이즈가 오는 24일 새 싱글 ‘페임‘(Fame)으로 컴백한다.

이번 싱글은 라이즈가 2023년 9월 발표한 데뷔 싱글 ‘겟 어 기타’(Get A Guitar’) 이후 피지컬로 선보이는 두 번째 싱글이다. 신보로 치면 올 5월 발매한 첫 정규 앨범 ‘오디세이‘(ODYSSEY) 이후 약 6개월 만이다.

싱글은 라이즈의 성장 과정 이면에 초점을 맞췄다. 타이틀 곡 ‘페임’을 포함한 총 3곡이 수록, 치열함 속에서 때때로 마주하는 멤버들의 불안과 공허, 그로 인한 격정까지 담아냈다. 라이즈가 개척한 독자적 장르인 ‘이모셔널 팝’으로 선보인다.

라이즈의 공식 유튜브 채널엔 ‘페임’ 트레일러가 공개됐다. 영국 런던의 대저택에 등장한 멤버들이 각자의 고민을 간직한 듯한 모습, 고요함 속에 담긴 긴장감을 아름답게 그려냈다.

앞서 라이즈는 첫 정규 앨범으로 3연속 밀리언셀러 등극, 써클 월간 리테일 앨범 차트 1위, 중국 QQ뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위 및 ‘플래티넘’ 인증, 일본 골드 디스크 ‘골드’ 인증, 오리콘 위클리 해외 앨범 차트 1위, 멜론 톱100 3위, 핫100 1위에 올랐다.