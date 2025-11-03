글로벌 인지도 높은 IP로 구성…K-키링까지

[헤럴드경제=강승연 기자] 편의점 세븐일레븐이 빼빼로데이를 앞두고 글로벌 캐릭터, 아이돌 등 다양한 IP(지식재산권)를 활용한 빼빼로데이 상품 116종을 선보인다고 3일 밝혔다.

특히 글로벌 인지도가 높은 테디베어와 산리오캐릭터즈를 단독 기획 상품으로 준비했다.

테디베어는 곰 사냥 중 어린 곰은 쏘지 않았다는 시어도어 루즈벨트 전 미국 대통령의 일화에서 비롯된 캐릭터 상품이다. 세븐일레븐은 상품별로 다른 모습의 테디베어가 그려진 빼빼로 3종(초코·필드·아몬드)과 24㎝ 크기의 테디베어 인형이 담긴 ‘테디베어 인형세트’를 준비했다. 인기 K-팝 애니메이션을 계기로 주목 받는 갓을 쓴 테디베어 키링이 포함된 ‘K베어 키링 빼빼로 세트’도 마련했다.

세븐일레븐은 영국 빅토리아 여왕 시대를 연상하게 하는 의류를 착장한 캐릭터들의 키링을 넣어 ‘산리오캐릭터즈 인형키링세트’를 기획했다. 보조백으로 여행가방에 달기 좋은 키링 파우치를 담은 ‘산리오캐릭터즈 퀼팅파우치키링기획세트’와 쿠로미 캐릭터 키캡을 키링으로 만든 ‘쿠로미 키캡키링기획세트’, 헬로키티 핸드타올이 포함된 ‘헬로키티 핸드타올기획세트’도 만나볼 수 있다.

이외에도 미국 빌보드 메인 차트 1위를 기록하며 국제적인 인기를 보유한 아이돌 그룹 스트레이키즈가 새겨진 빼빼로와 버추얼 아이돌 그룹 이세계 아이돌 빼빼로도 만나볼 수 있다.

세븐일레븐은 최근 외국인 관광객 매출이 늘어난다는 점에 착안해 이 같은 기획을 준비했다. 세븐일레븐에서 지난달 외국인 매출은 60% 가량 신장했다. 수도권 외에도 경주, 제주도, 부산 등에서 외국인 매출이 최대 60배까지 급증했다. 이 중 빼빼로, 새우깡 등 과자 카테고리 전체 매출이 60%까지 올랐다.

세븐일레븐은 빼빼로데이 관련 프로모션도 다양하게 준비했다. 테디베어 기획상품 2종(테디베어 인형 기획세트, 테디베어 빼빼로 4입 기획세트)과 산리오캐릭터즈 기획상품은 카카오페이머니 결제 시 30% 할인 혜택을 제공한다. 테디베어 빼빼로 3종은 삼성카드, 비씨카드, 네이버페이 포인트 또는 머니로 결제 시 2+2 행사 혜택을 받을 수 있다.

박선경 세븐일레븐 스낵팀 담당MD는 “이번 빼빼로데이는 국내외 고객 분들 모두가 즐길 수 있도록 글로벌 인지도가 높은 IP 위주로 기획상품을 마련해 봤다”며 “전 세계 50개국 이상 수출되며 우리나라 빼빼로의 인기가 나날이 높아지고 있는 만큼 세븐일레븐에서도 빼빼로데이 기획상품으로 K-간식의 위상을 높일 수 있도록 할 것”이라고 말했다.