구매기 비중 확대로 지속가능 성장기반 구축 차세대 항공기 비중 18%…전체 29.5%

[헤럴드경제=서재근 기자] 제주항공이 지난 10월 31일 B737-8 8호기를 구매 도입했다고 3일 밝혔다.

제주항공은 기단 현대화를 통한 체질개선과 운항 안정성 강화를 위해 지난 2023년 차세대 항공기 B737-8 2대 구매 도입을 시작으로 올해 계획한 6대의 B737-8 구매기 도입을 완료했다.

이번 8호기 도입으로 제주항공은 총 44대의 여객기를 보유하게 됐으며, 이 가운데 차세대 항공기가 차지하는 비중은 18%로 늘었다. 44대의 여객기 중 구매기는 기존 B737-800NG 기종 5대와 차세대 항공기인 B737-8 8대 등 총 13대로 늘어 전체 여객기 중 29.5%를 구매 항공기로 전환했다.

제주항공의 여객기 평균기령도 12.9년으로, 지난해말 기준 여객기 평균기령 14년보다 낮아졌다.

제주항공 관계자는 “차세대 항공기 구매도입을 통한 기단 현대화와 체질개선으로 지속가능한 성장 기반을 구축하기 위해 노력하고 있다”며 “앞으로도 차세대 항공기 도입 및 경년 항공기 반납 등 기단 현대화 프로젝트를 차질없이 진행해 2030년까지 평균 기령을 5년 이하로 낮출 계획”이라고 말했다.

한편, 제주항공은 이번 B737-8 8호기 도입을 기념해 해당 항공기의 첫 운항편인 11월 6일 7C105 김포발 제주행 항공편에 첫탑승 고객 대상으로 이벤트도 마련했다.

해당편 탑승객 전원에게 제주항공X산리오캐릭터즈 모형비행기와 B737-8 키링을 증정하고, 어린이 탑승객 대상으로 제주항공X산리오캐릭터즈 비행기 키링도 선물한다. 기내에서 경품 이벤트도 진행해 ▷국제선 왕복 항공권 1매(5명) ▷J포인트 5만 포인트(5명) 등도 제공할 예정이다.