‘미니이십 퍼포먼스’로 브랜드 창립 20주년 기념 MINI 플리마켓 등 다양한 프로그램 마련

[헤럴드경제=서재근 기자] MINI 코리아가 지난 1일 인천 영종도 BMW 드라이빙 센터와 경기도 수원 KT 위즈 파크에서 개최한 ‘2025 MINI 유나이티드’를 성황리에 마쳤다고 3일 밝혔다.

MINI 코리아 출범 20주년을 맞아 더욱 특별하게 진행된 이번 행사는 ‘미니 마니 모여! 신나게 한 번 놀아볼까?’라는 주제로 진행됐으며, 전국의 MINI 오너와 팬 3000여 명이 참여해 MINI 특유의 유쾌한 문화를 함께 만끽했다.

행사는 BMW 드라이빙 센터에서 MINI 코리아 20주년을 기념한 특별 이벤트 ‘미니이십 퍼포먼스’로 막을 올렸다. 이른 아침 MINI 오너들의 차량이 한데 모여 ‘미니20’ 형상으로 도열하며, MINI 코리아와 고객들이 지난 20년간 나눠온 열정과 즐거움을 상징적으로 표현했다.

이번 행사는 MINI 코리아 정수원 본부장의 20주년 축사로 시작을 알렸으며, MINI만의 위트와 행사장의 특성을 결합한 장면으로 본격적인 행사의 막을 올렸다.

현장에서는 MINI 고유의 라이프스타일과 문화를 느낄 수 있는 다채로운 프로그램이 펼쳐졌다. 총 40명의 셀러가 참여한 ‘MINI 플리마켓’은 오너들이 각자의 애장품이나 공예품 등을 판매했으며, 수익금 일부를 BMW 코리아 미래재단에 기부해 나눔의 의미를 더했다.

또한 판매 공간인 트렁크의 꾸밈새와 판매 성과 등을 평가한 ‘플리마켓 콘테스트’가 진행돼 ‘판매왕’, ‘기부왕’, ‘차꾸왕’ 등 다양한 시상이 이어져 현장의 열기를 더했다.

클래식 Mini, 올-일렉트릭 MINI 에이스맨, 데우스 엑스 마키나와 협업한 뉴 MINI JCW 래핑 차량 등 MINI의 과거와 현재, 그리고 협업의 영역을 아우르는 전시도 마련했다. 아울러 MINI의 경쾌한 주행 감각을 직접 체험할 수 있는 시승 프로그램도 운영해 참가자들에게 MINI만의 감각적인 매력을 전했다.

행사장 내에서는 앞뒤 양쪽으로 바퀴가 달린 네발자전거로 짜릿한 즐거움을 느끼는 ‘고-카트 타임어택’도 진행됐다.

이 외에도 참가자들은 ‘팬츠 캐치볼’과 ‘불펜 원포인트 레슨’에 참여해 MINI 유나이티드만의 이색적인 즐길 거리와 피칭 및 배팅 교육을 경험했으며, 스탬프 투어를 비롯한 다양한 체험형 이벤트와 경품 증정 프로그램도 진행됐다.

행사의 피날레는 인기 가수 국카스텐, 다이나믹 듀오, 이적의 열정적인 콘서트로 장식됐으며, 공연 이후 화려한 불꽃쇼로 하늘을 수놓으며 뜻깊은 축제의 막을 내렸다.

MINI 코리아 관계자는 “변화하는 시대 속에서도 브랜드 고유의 철학을 유지하며, 고객과 함께 MINI 특유의 문화를 지속적으로 확장해 나갈 것”이라고 말했다.