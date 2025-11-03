2년 연속 휠체어농구 남자부 금메달

[헤럴드경제=김광우 기자] 베스트 라이프 솔루션 기업 코웨이는 휠체어농구단 ‘코웨이 블루휠스’가 제45회 전국장애인체육대회에서 휠체어농구 남자부 금메달을 차지했다고 3일 밝혔다.

지난 10월 22일부터 부산에서 진행 중인 이번 대회에는 전국 9개의 휠체어농구팀이 출전해 치열한 경쟁을 펼쳤다. 서울을 연고로 하는 코웨이 블루휠스는 31일 사직실내체육관에서 열린 결승전에서 춘천타이거즈를 78대77로 꺾고 정상에 올랐다.

경기 막판까지 팽팽한 접전을 이어가던 블루휠스는 4쿼터 후반 김호용의 역전 득점을 시작으로 흐름을 되찾았고, 이어진 김상열의 추가 득점으로 승기를 굳히며 승리를 확정 지었다.

앞서 제주특별자치도를 상대로 한 8강전에서는 89대49, 대구시청과의 준결승전에서는 67대48로 완승을 거두며 결승에 진출했다.

코웨이 블루휠스는 안정적인 경기력을 바탕으로 각종 대회에서 우수한 성적을 이어가고 있다. 4월 ‘홀트 전국 휠체어농구 대회’와 6월 ‘우정사업본부장배 전국 휠체어농구대회’에서 연이어 우승을 차지했으며, 지난달 종료된 ‘2025 KWBL 휠체어농구리그’ 정규리그에서도 1위를 기록했다.

코웨이 블루휠스는 오는 12월 개최 예정인 챔피언결정전에서 시즌 최종 우승에 도전할 예정이다.

김영무 코웨이 블루휠스 감독은 “선수들이 끝까지 집중력을 잃지 않고 팀워크로 만들어낸 값진 승리였다”며 “앞으로도 팀워크를 바탕으로 더 완성도 높은 경기를 보여드리겠다”고 말했다.

한편, 코웨이 블루휠스는 2022년 창단된 국내 유일의 민간 기업 운영 휠체어농구 실업팀이다. 휠체어농구리그 챔피언전2회 우승, 아시아-오세아니아 클럽교류전 우승 등 총 11회의 우승을 기록하며 국내 최정상급 팀으로 자리매김하고 있다.

비시즌 기간에는 교육기관과 연계해 전국 초·중·고교, 대학교 및 유소년 단체를 대상으로 휠체어농구 체험 프로그램을 운영하고, 청소년 휠체어농구 리그전인 제1회 코웨이 컵을 개최하는 등 장애인 스포츠 활성화와 사회적 가치 확산에도 앞장서고 있다.