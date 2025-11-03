11월 ‘온라인 스페셜 캠페인’ 일환 6일부터 온라인 세일즈 플랫폼서 15대 한정 판매 판매 가격 1억3730만원

[헤럴드경제=서재근 기자] 메르세데스-벤츠 코리아는 오는 6일 오전 벤츠 스토어에서 11월 ‘온라인 스페셜 캠페인’의 일환으로 ‘메르세데스-AMG CLE 53 4MATIC+ 카브리올레 리미티드 에디션’을 15대 한정 출시한다고 3일 밝혔다.

벤츠 코리아는 공식 온라인 세일즈 플랫폼 ‘메르세데스-벤츠 스토어’에서 매월 ‘온라인 스페셜 캠페인’을 진행하며 고객들에게 다양한 혜택 및 브랜드 경험을 제공하고 있다.

이번 11월 온라인 스페셜 캠페인으로 출시되는 ‘메르세데스-AMG CLE 53 4MATIC+ 카브리올레 리미티드 에디션’은 독창적인 색상 조합과 특별한 디자인 옵션을 더해 한정판 모델의 개성을 살린 차량으로, 국내15대 한정 판매되며 가격은 1억3730만원이다.

벤츠 스토어를 통해 해당 모델을 예약하고 최종 출고를 완료한 고객에게 전국 롯데호텔에서 사용 가능한 100만원 상당의 롯데호텔앤리조트 통합숙박권 1매가 제공된다.

CLE 53 4MATIC+ 카브리올레 리미티드 에디션은AMG 전용 마누팍투어 스펙트럴 블루 마그노 컬러를 바탕에 검은색 포인트를 가미하여 모던한 감각과 스포티한 개성을 더욱 강조한다.

인테리어는 화이트 나파 가죽에 검은색 포인트를 적용해 고급스러운 이미지 또한 놓치지 않았다. 도어 실 패널의 AMG 로고는 하얀색 조명이 켜지고, 바닥 매트의 AMG 로고 자수 역시 하얀색으로 새겨졌다. 여기에 20인치 경량 알로이 휠을 적용해 날렵한 인상을 강조했다

아울러 3.0ℓ 직렬 6기통 트윈 스크롤 터보 엔진과 마일드 하이브리드 시스템의 결합으로, 최고 출력 449마력의 역동적인 성능에 가변식 사륜구동 AMG 퍼포먼스 4MATIC+ 시스템과 AMG 라이드 컨트롤 서스펜션의 조화로 정교한 핸들링과 안정적인 주행 감각을 제공한다.