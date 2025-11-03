대한항공, UAM 교통관리 실증 사업자 지위 확보 교통관리·운항통제 시스템 ‘ACROSS’ 성능 입증 “안전한 도심 항공 교통 운용 가시화”

[헤럴드경제=서재근 기자] 대한항공은 ‘한국형 도심항공교통(K-UAM) 그랜드 챌린지’ 2단계 실증 사업을 성공적으로 마쳤다고 3일 밝혔다. 수도권 상공에서 UAM 통합 운영 시스템이 안정적으로 작동하는 것을 검증한 국내 첫 사례다.

K-UAM 그랜드 챌린지 2단계 실증 사업은 지난달 16일부터 31일까지 인천 서구~계양구 아라뱃길 실증 사업 구역(공역 면적 44.57㎢)에서 진행됐다.

대한항공은 지난달 16일 인천국제공항공사 및 KT와 동시에 국내 최초 UAM 교통관리 실증 사업자 지위를 획득한 뒤 UAM 교통관리·운항통제 주관사로 이번 사업에 참여했다. ▷도심지에서 저고도 비행으로 인한 위험 저감 ▷다수의 운항사와 다수의 경로를 운용하기 위한 타 교통관리 시스템과의 상호 관제권 이양 ▷예상치 못한 상황에 대한 시뮬레이션으로 비정상 상황에 대한 운용 안정성 확보 등을 성공적으로 수행했다.

대한항공은 글로벌 항공사로서 오랜 기간 항공기를 운용해 온 노하우를 접목시켜 자체 개발한 ‘ACROSS(Air Control & Routing Orchestrated Skyway System)’의 성능을 다시 한번 입증했다.

ACROSS는 UAM의 비행 경로를 실시간 모니터링해 교통 흐름을 최적화하고 비상 상황 발생 시 대체 경로를 제공하는 등 복잡한 운항 스케줄을 효율적으로 관리한다.

대한항공 관계자는 “앞으로도 국내 UAM 상용화 목표를 달성하기 위한 협력을 지속하고 UAM 생태계 구축에 이바지할 것”이라며 “아울러 국토부가 주관하는 연구개발사업을 통해 ‘ACROSS’ 시스템 자동화를 포함한 고도화 작업을 수행할 계획”이라고 말했다.

한편, K-UAM 그랜드 챌린지는 국내 UAM 상용화를 목표로 운용 안정성을 검증하고 기준을 마련하기 위해 시행하는 정부 차원의 실증 사업이다. 대한항공은 ‘K-UAM 원팀’ 컨소시엄 소속으로 인천국제공항공사, KT, 현대자동차, 현대건설과 함께한다.