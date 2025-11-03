2023년 8월 시작 이후 25회 맞아 ‘카트라이더 콜라보 스토리’ 강연 카트라이더 게임 대회도 진행

[헤럴드경제=서재근 기자] 한국앤컴퍼니그룹이 지난달 31일 임직원들을 대상으로 ‘지식나눔회’를 진행했다고 3일 밝혔다.

지식나눔회는 조현범 한국앤컴퍼니그룹 회장이 주도한 전사 소통 확대 프로젝트로 트렌드·테크·인문 등 다양한 분야 지식·정보를 임직원과 나누는 프로그램이다.

2023년 8월 1회를 시작으로 매월 말 금요일에 국내외 임직원이 편하게 점심을 먹으며 자발적으로 참여하는 방식으로 진행해 왔다.

특히, 지난 4월 진행된 19회 지식나눔회는 한국타이어앤테크놀로지(이하 한국타이어) 폴란드법인 소속 올라프 로조스키가 발표자로 나서 ‘30분 안에 폴란드 한 바퀴’라는 주제로 자국과 한국 문화 차이에 대해 공유해 관심을 모았다.

또한, 지난 5월 진행된 20회 지식나눔회에서는 한온시스템 실무진이 그룹 합류 후, 한온시스템 소개 및 한국앤컴퍼니그룹 합류 소감을 주제로 진행했다.

지식나눔회는 올해로 25회를 맞이하여 임직원들에게 ‘한국(Hankook)’ 브랜드 컬래버레이션 경험을 제공하는 자리로 마련됐다.

최근 한국타이어가 넥슨코리아의 인기 모바일 게임 ‘카트라이더 러쉬플러스’와 브랜드 컬래버레이션을 진행한 것을 기념해 컬래버레이션 담당자가 직접 ‘한국타이어x카트라이더 콜라보 스토리’라는 주제로 강연을 진행했고, 참여한 직원들 간 카트라이더 게임 대회도 펼쳐졌다.

한국앤컴퍼니그룹은 글로벌 통합 브랜드 ‘한국(Hankook)’에 대한 친밀감을 높이기 위해 한국타이어를 중심으로 팝업스토어 운영, 패션브랜드 제휴 등 이색적인 브랜드 경험을 제공하고 있다.

한국앤컴퍼니 관계자는 “지식나눔회가 거듭될수록 직원들의 반응이 더욱 뜨거워지고 있다. 창의적이고 유연한 기업문화가 직원들의 경쟁력과 역량에도 도움이 될 것이라는 기대로 다양한 프로그램을 개발할 것”이라고 말했다.