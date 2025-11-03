[헤럴드경제=양대근 기자] 진에어가 에어부산, 에어서울 정비본부 임직원들과 함께 ‘하나 된 안전’을 다짐하는 ‘한마음 운동회’를 개최했다고 3일 밝혔다.

이번 운동회는 3사 약 100여 명이 참석하여 지난달 31일 인천 영종도 영마루공원에서 진행됐으며, 직원 간의 결속력을 강화하고 연대의 기틀을 마련하기 위해 기획됐다.

오전 9시부터 오후 4시까지 진행된 이날 행사에는 3사 정비본부 소속의 현장 및 사무 근무자 등이 참가했다. 오전(1부)과 오후(2부)로 나누어 진행된 운동회에서는 파도 릴레이, 큰 공 굴리기, 단체 줄넘기, 피구, 계주 등 조직력과 협동이 필요한 단체 종목 위주로 구성되어 직원들의 협력과 단합을 끌어냈다.

진에어 정비기획팀 김동훈 과장은 “3사 임직원들이 모여 ‘하나의 목표’를 향해 모두 힘을 합치는 뜻깊은 경험”을 했다며 “승패를 떠나 함께 응원하며 격려하는 모습이 인상 깊게 다가왔다”며 참여 소감을 전했다.

진에어 관계자는 ”이번 행사를 통해 3사 간의 교류와 유대감을 증진하고, 팀워크를 다지는 계기가 되었다”라며, “앞으로도 하나의 비전 아래 서로를 응원하며 협력하도록 계속 노력해 나갈 것”이라고 밝혔다.