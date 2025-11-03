“지속가능경영 기반 강화 계기로”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 대한전선이 기업의 우수한 준법경영 체계를 인증하는 국제표준화기구(ISO) 컴플라이언스 경영시스템 국제 표준 ‘ISO 37301’ 인증을 획득했다고 3일 밝혔다.

‘ISO 37301’은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 준법경영시스템 국제표준이다. 기업의 컴플라이언스 시스템이 글로벌 스탠다드에 부합하며 윤리경영 및 준법경영을 위한 내부 통제 등이 효과적으로 운영되고 있다는 것을 의미한다. 이번 인증은 미국 인정기관인 ‘IAS(International Accreditation Service)’로부터 공식 인증기관인 ‘한국준법진흥원(KCI, Korea Compliance Initiative)’에서 발행됐다.

대한전선은 컴플라이언스 전담팀을 운영하고 임직원 대상 준법 교육을 정기적으로 실시하는 등 컴플라이언스 체계를 고도화해왔다. 대한전선은 한국ESG기준원(KCGS) ESG 평가에서도 4년 연속 A등급을 받고 있다. 대한전선 관계자는 “이번 인증은 기업 신뢰도 제고 및 지속가능경영 기반 강화의 계기 될 것으로 기대된다”며 “앞으로 컴플라이언스를 ESG 경영의 핵심 축으로 강화하고 임직원과 협력업체 등 모두가 준법 경영을 실천하는 컴플라이언스 문화를 확대하겠다”고 강조했다.