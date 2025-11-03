[헤럴드경제=양대근 기자] 국내 1위 자동차용품 전문 기업 불스원이 안전한 TPE 소재를 적용해 화재 시 염산가스가 발생하지 않는 ‘EZ클린 TPE 카매트’ 수입차 전용 라인업을 새롭게 선보였다고 3일 밝혔다.

불스원은 올해 상반기 친환경 신소재 TPE를 적용한 ‘EZ클린 TPE 카매트’를 처음 출시하며 우수한 안전성과 내구성으로 소비자들에게 큰 호응을 얻었다. 이번에 출시된 수입차 전용 제품은 이러한 인기에 힘입어 수입차 오너의 니즈를 반영한 맞춤형 프리미엄 라인업으로 완성했다.

이번에 새롭게 선보이는 ‘EZ클린 TPE 카매트’ 수입차 전용 모델은 벤츠, BMW, 테슬라, 렉서스, 포드, 볼보 등 다양한 브랜드 차량에 맞춰 정밀하게 재단되었으며, 그레이와 블랙 2가지 컬러로 구성돼 차량 실내에 고급스러운 분위기를 더한다. 유럽 REACH 기준의 240여 종 고위험성 유해물질(SVHC) 테스트를 통과한 안전한 TPE 소재를 사용했으며, 프탈레이트 10종, RoHS 6종, 염산가스 등 유해물질이 검출되지 않았다.

또한 TPE 소재는 내열성, 내약품성, 가공성이 뛰어난 친환경 신소재로, 화재 시 유독성 염산가스를 배출하지 않아 운전자와 탑승자의 건강을 보호한다. 일반 PVC 코일 매트보다 약 40% 가벼우며 방수 기능까지 갖춰, 세척 및 관리가 한층 편리하다.

불스원이 특허 출원중인 ‘Water Way(워터 웨이)’ 시스템과 입체 피라미드 구조를 적용해 물세척 후 간단히 털어내는 것만으로도 깔끔한 유지관리가 가능하고, 바닥면에는 미끄럼 방지 패드 및 고정 고리를 적용해 운전 중에도 안전하게 고정된다. 더불어 피라미드 구조의 모던한 디자인으로 어떤 차와도 잘 어울리는 디자인을 갖췄으며, 맞춤 재단과 미끄럼 방지 패드 및 고리를 활용해 차종별 딱 맞는 크기로 장착할 수 있다.

한편, 이번 수입차 전용 EZ클린 TPE 카매트 출시를 기념하여 불스원몰에서는 오는 11일까지 ‘1111 특템찬스’ 행사를 8일간 진행하며, 행사 기간 동안 ‘EZ클린 TPE 카매트’를 54% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

불스원 마재현 브랜드매니저는 “수입차 전용 카매트는 안전성과 품질은 물론 실내 인테리어와의 조화도 중요한 요소”라며 “불스원의 EZ클린 TPE 카매트는 수입차에 최적화된 디자인과 안전성을 동시에 갖춰 프리미엄 드라이빙 경험을 한층 더 높여줄 것”이라고 밝혔다.