“뉴욕 미술계에 한화문화재단 존재감 알릴 것”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 한화문화재단이 뉴욕 문화예술 중심인 트라이베카에 비영리 전시 공간 ‘스페이스 제로원(Space ZeroOne)’을 개관한다고 3일 밝혔다. 한국 기업 산하 문화재단이 뉴욕에 짓는 유일한 전시 공간으로, 한국 동시대 작가를 발굴 및 소개한다는 계획이다.

스페이스 제로원은 오는 11월 7일 개관일에 맞춰 첫 전시 ‘Contours of Zero’를 선보인다. 기술, 물질성, 문화 정체성의 교차점을 탐구하는 한국 신진 작가 8인의 작품 20여점이 전시될 예정이다. 한화문화재단의 ‘영민 해외 레지던시 지원’ 프로그램 출신 백정기, 유지영, 지희킴을 비롯해 박정혜, 서진호, 송민정, 오가영, 홍기하 작가가 참여한다.

이번 전시 주제는 ‘제로’를 잠재적 가능성으로, ‘원’을 그 가능성의 실현으로 보는 공간명 ‘제로원’에서 비롯됐다. 작가들은 한국 사회의 여러 단면을 평면, 조각, 설치 등 다양한 매체로 풀어내며, 기술과 문화가 교차하는 지점을 시각화한다.

전시장 중층에서는 홍승혜 작가의 ‘메자닌 라운지’ 프로젝트가 함께 공개된다. 작가의 기하학적 추상 오브제를 통해 ‘사용하고 머무를 수 있는 예술’을 실험하는 방식으로 진행된다.

이성수 한화문화재단 이사장은 “스페이스 제로원은 뉴욕 현대미술계에 한화문화재단의 존재감을 확립하는 의미 있는 이정표가 될 것”이라며 “‘Zero(영)’와 ‘One(원)’의 결합은 작가들의 창작 여정이 멈추지 않고 ‘영원’히 이어지기를 바라는 상징적 의미를 담고 있으며, 이를 위해 지속적으로 함께 하고자 하는 스페이스 제로원의 다짐이기도 하다”고 말했다.