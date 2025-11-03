내년 1월 11일까지 ‘현대키즈모터쇼’ 홈페이지서 접수 “성장세대만의 상상력과 창의적인 아이디어 소개”

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차가 ‘어린이들의 상상 속 미래도시’를 주제로 한 ‘제10회 현대키즈모터쇼 공모전’의 온라인 접수를 오는 2026년 1월 11일까지 진행한다고 3일 밝혔다.

‘제10회 현대키즈모터쇼’는 2016년 어린이 상상력 모터쇼 콘셉트로 시작해 올해 10회째를 맞이하는 현대자동차의 대표 성장세대 대상 캠페인으로 매년 공모 작품 수와 전시 방문객 수가 지속적으로 증가하며 큰 기대를 받고 있다.

현대차는 ‘미래에는 어떤 도시에서 살고 싶나요? 상상 속 미래 도시를 자유롭게 그려주세요’를 이번 공모전의 주제로 선정했다. 공모전에 참여하는 많은 어린이가 ▷미래 도시 ▷미래 모빌리티 ▷미래 로봇 등 다양한 기술들을 자연스럽게 이해하고, 미래 기술들이 적용된 삶을 상상해 볼 수 있는 기회를 제공한다는 계획이다.

이번 공모전에서는 접수된 작품 중 미술, 공학, 도시 등 다양한 분야 전문가의 집단 심사를 받은 300점을 본선 진출작으로 선정하고 이후 추가 평가를 통해 부총리 겸 교육부장관상과 현대차 대표이사상 각 3점씩, 총 6점의 최우수 수상작을 최종 발표할 예정이다.

특히, 최우수 수상작으로 선정된 작품은 2026년 5월 가족의 달을 기념해 현대 모터스튜디오 고양에 전시돼 성장세대의 상상력에 대한 대중들의 지속적인 관심과 흥미를 유도할 계획이다.

지성원 현대차 브랜드마케팅본부장은 “현대키즈모터쇼는 지난 10년간 이어온 현대차의 대표적인 유스 캠페인으로, 어린이들이 모빌리티·로보틱스·친환경 에너지 등 우리가 살아갈 미래도시의 모습을 마음껏 상상하고 도화지에 펼치기 좋은 기회”라며 “어른이 미처 생각하지 못하는 성장세대만의 상상력과 창의적인 아이디어를 소개하고, 이를 적극적으로 지원하고자 한다”고 말했다.

‘제10회 현대키즈모터쇼 공모전’은 유치부(4세~7세), 초등부(저학년/고학년)로 나눠 공식 홈페이지를 통해 접수할 수 있으며, 개인 접수와 함께 각 유치원과 학교를 포함한 교육기관의 단체 접수도 가능하다.