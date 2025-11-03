레이싱 전용 슬릭 타이어 ‘엔페라 SS01’ 성능 입증 ‘타이어 제조사 챔피언’ 3연패 달성

[헤럴드경제=서재근 기자] 넥센타이어가 지난 2일 용인 스피드웨이에서 열린 2025 오네 슈퍼레이스 챔피언십의 ‘토요타 가주 레이싱 6000 클래스(이하 6000 클래스)’에서 8라운드 우승, 9라운드 더블 포디엄이라는 성과로 최종 9라운드를 마치며 시즌 총점 1위로 2025시즌 종합 ‘타이어 제조사 부문 챔피언’을 달성했다고 3일 밝혔다.

오네 슈퍼레이스 챔피언십 대회는 대한자동차경주협회(KARA) 공인 국내 최대 규모의 모터스포츠 대회다. 이 대회의 6000 클래스는 아시아 유일의 스톡카 레이스로서 동일 사양의 차량으로 경쟁해 타이어 성능과 드라이버의 기량이 경기 결과를 좌우한다.

2022년부터는 타이어 제조사별 상위 선수들이 각 경기에서 얻은 포인트를 연간 종합해 가장 높은 포인트를 획득한 타이어 제조사에 수여되는 ‘타이어 제조사 챔피언’ 타이틀이 신설됐다. 넥센타이어는 2025시즌에도 이 부문에서 우승하며 타이어 제조사 최초로 3년 연속 ‘타이어 제조사 챔피언’을 달성했다.

넥센타이어는 이번 시즌 3개 레이싱팀(서한GP, 오네 레이싱, 원 레이싱)에 마른 노면 용 ‘엔페라 SS01’과 젖은 노면용 ‘엔페라 SW01’을 공급하며 안정적인 경기 운영을 지원했다. 특히 올해 4라운드에서는 넥센타이어 파트너 레이싱팀 선수들이 1~3위를 모두 차지하는 ‘트리플 포디움’ 또한 3년 연속 달성하며, 고속 주행과 급격한 코너링이 반복되는 극한의 환경에서도 일관된 주행 성능을 입증했다.

넥센타이어는 다양한 대회를 통해 꾸준히 모터스포츠 활동을 이어가며, 기술 경쟁력 강화와 브랜드 가치 제고를 추진하고 있다. 2024년부터는 ‘현대 N 페스티벌’ eN1 클래스(전기차 부문)에 공식 타이어 제조사로 참여 중이며, 올해 5월 1라운드에서는 더블레이스(RACE 1, RACE 2) 모두 우승하는 성과를 거뒀다.

넥센타이어는 레이싱 경기를 움직이는 실험실로 여기며 경기에서 축적된 데이터를 실제 제품 개발에 반영하고 있다. 아울러 모터스포츠의 대중화에도 힘쓰고 있다. 삼성물산 에버랜드 스피드웨이와 공동 주최하는 ‘넥센타이어 스피드웨이 모터 페스티벌’은 아마추어 레이서와 동호회는 물론 일반 관람객이 함께 즐길 수 있는 체험형 행사로 자리 잡았다. 올해도 5월부터 10월까지 총 5번의 대회를 성황리에 마쳤다.

넥센타이어 관계자는 “레이싱 전용 타이어 개발 4년 만에 이룬 국내 타이어 제조사 최초, 3년 연속 ‘타이어 제조사 챔피언’ 달성은 모터스포츠를 위한 지속적인 연구개발(R&D) 투자의 결실”이라며 “앞으로도 모터스포츠를 통해 축적한 데이터와 노하우를 실제 제품에 적용해 일반 소비자들이 체감할 수 있는 성능과 안전성 향상으로 이어가겠다”라고 말했다.