올 들어 3분기까지 8억8233만달러 달성 ‘GIM’브랜드로…김 표준화 제안서 제출

[헤럴드경제=양영경 기자] 올해 국산 김 수출액이 10억달러(약 1조4000억원)를 돌파하면서 사상 최대치를 기록할 것으로 전망되고 있다.

3일 한국농수산식품유통공사(aT) 농식품수출정보에 따르면 올 들어 3분기까지 김 수출액은 8억8233만달러(1조2572억원)로 작년 같은 기간(7억7366만달러·약 1조1023억원)보다 약 14.0% 늘었다. 10년 전인 2015년 1~3분기 수출액 2억2225만달러와 비교하면 약 4배 늘었다.

국가별 수출액은 일본이 1억8975만달러로 가장 많았고 미국(1억8325만 달러), 중국(8920만 달러), 태국(8298만 달러) 등이 뒤를 이었다. 중국 수출액은 작년 같은 기간보다 41.4% 늘었고, 일본과 미국은 각각 18.4%, 14.2% 증가했다.

해수부는 K푸드 열풍으로 김 수출이 크게 늘어난 것으로 봤다. 최근 전 세계적으로 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 등의 인기가 높아지면서 김밥 등 김을 활용한 한식이 주목받고, 이로 인해 수출이 확대되고 있다는 분석이다.

올해 김 수출액이 10억달러에 이를 것이라는 기대감도 한층 높아지고 있다.

김 수출액은 지난해 9억9700만달러를 기록했고, 이를 바탕으로 해수부는 오는 2027년까지 10억 달러를 달성하겠다는 목표를 내걸었다. 해수부 관계자는 “관세가 15%로 확정되면서 업체들이 김 가격을 올리면 현지 소비가 줄겠지만 10억 달러는 무난히 넘길 수 있을 것으로 보인다”고 말했다.

해수부는 수출 증가에 힘입어 ‘K김’을 한돈이나 한우처럼 브랜드화하기 위해 김의 명칭과 수출 규격 등에 대한 국제 표준화 작업도 추진 중이다. 현재 국제 시장에서 김은 일본식 명칭인 노리(Nori)나 씨위드(Seaweed)로 불리고 있는데, 이를 ‘GIM’으로 표준화해 한국산 김을 세계적으로 인정받는 브랜드로 만들겠다는 전략이다.

해수부는 지난해 10월 ‘김 산업 경쟁력 강화 대책’의 일환으로 이런 계획을 발표했고, 올해 8월에는 유엔식량농업기구(FAO)와 세계보건기구(WHO)가 공동 설립한 국제식품규격위원회(CODEX)에 김 표준화 제안서를 제출했다. 이어 9월에는 CODEX 산하 아시아 지역조정위원회의 의결을 거쳐 제안서가 정식 안건으로 상정됐다.

위원회는 이달 중 해당 제안서를 심의해 한국이 주도하는 김의 국제 표준화 작업 착수 여부를 결정할 예정이다. 제안서가 승인되면 한국은 앞으로 6~7년 동안 김의 성분 안정성과 명칭 표준화 등을 검증·정립하는 절차에 돌입하게 된다.