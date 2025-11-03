[헤럴드경제=강승연 기자] 한화호텔앤드리조트가 아웃도어 브랜드 블랙야크와 협업해 ‘트레킹 앤 스테이 챌린지(Trekking&Stay Challenge)’ 패키지를 선보인다고 3일 밝혔다.

이번 패키지는 설악산과 한라산 인근에 위치한 한화리조트 설악 쏘라노, 제주에서 운영된다.

설악 쏘라노는 4인 기준 디럭스 객실 2박, 발열 도시락, 설악 워터피아 나이트스파 이용권으로 구성했다. 챌린지는 설악 비경 14곳 중 5곳에 방문해 BAC 앱으로 GPS와 사진 인증을 하면 된다. 성공 시 실물 패치(사진)와 블랙야크 등산 양말을 선착순으로 증정한다.

제주는 같은 4인 기준으로 디럭스 객실 2박, 발열 도시락, 왕복 셔틀버스, 사우나 이용권을 제공한다. 챌린지 코스는 한라산 백록담과 둘레길(7·8·9구간)이다. 셔틀버스는 오전 6시 30분 리조트에서 출발해 성판악으로 입산한 뒤 관음사로 내려오는 일정으로 운행된다.

퇴실 당일 등산을 원하는 고객을 위해 샤워와 환복이 가능하도록 레이트 체크아웃(14시) 혜택도 추가했다.

한화호텔앤드리조트 관계자는 “정기 고객 분석 결과 약 45%의 고객이 주변 관광명소와 자연 감상을 위해 리조트를 방문하는 것으로 나타났다”며 “고객 분석 결과는 물론 국내 명산 인근에 위치한 지리적 이점을 고려해 이번 패키지를 기획했다”고 말했다.

한편 산림청에 따르면 2022년 기준 한 달에 한 번 이상 등산과 숲길 체험을 즐기는 인구가 78%에 달한다. 또 블랙야크 아웃도어 커뮤니티 플랫폼 ‘블랙야크 알파인 클럽(BAC)’은 최근 회원 수가 60만명을 돌파했다.