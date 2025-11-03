1~9월 누적 수출 8억8223만달러 일본 최대 수출…정부, 표준화 추진

[헤럴드경제=정석준 기자] 올해 국산 김 수출액이 사상 최대를 기록하며 연간 10억달러(약 1조4000억원) 돌파 기대감이 커지고 있다.

3일 한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 올해 1~9월 김 수출액은 8억8233만달러(약 1조2570억원)로, 전년 동기(7억7366만달러)보다 14.0% 증가했다. 10년 전인 2015년(2억2225만달러)과 비교하면 4배 이상 급증한 수준이다.

최대 수출 시장은 일본(1억8975만 달러)이다. 미국(1억8325만 달러), 중국(8920만 달러), 태국(8298만 달러) 등이 뒤를 이었다. 특히 중국 수출액은 전년 동기 대비 41.4% 증가했다. 일본과 미국도 각각 18.4%, 14.2% 늘었다.

해양수산부 관계자는 “K-푸드 열풍으로 김 수출이 꾸준히 늘고 있다”며 “최근 전 세계에서 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 등이 인기를 끌면서 김밥 등 김을 활용한 음식이 주목받으면서 수출이 늘어나고 있는 것으로 보인다”고 설명했다.

김 수출은 지난해 9억9700만달러를 기록했다. 올해는 3분기 누적 기준으로 이미 역대 최고치를 경신하면서, 연말 10억달러를 넘어설 전망이다.

해수부는 당초 2027년 10억달러 달성을 목표로 세웠다. 해수부 관계자는 “관세가 15%로 확정되면서 업체들이 김 가격을 올리면 현지 소비가 줄겠지만 10억 달러는 무난히 넘길 수 있을 것으로 보인다”고 내다봤다.

정부는 김 수출 증가세에 맞춰 ‘K-김’의 국제 표준화 작업도 추진 중이있다. 현재 국제 시장에서는 일본식 표기인 ‘노리(Nori)’나 영어식 ‘씨위드(Seaweed)’로 불리는 김의 명칭을 ‘GIM’으로 통일해 한국산 정체성을 확립하겠다는 구상이다.

해수부는 작년 10월 ‘김 산업 경쟁력 강화 대책’의 일환으로 이런 계획을 발표한 뒤 지난 8월 유엔식량농업기구(FAO)와 세계보건기구(WHO)가 공동으로 설립한 국제식품규격위원회(CODEX)에 김 표준화 제안서를 제출했다.

이후 지난 9월에는 이 위원회 산하 아시아 지역조정위원회 의결을 거쳐 최종 제안서가 위원회에 상정됐다. 위원회는 이달 중 제안서를 심의해 한국이 주도하는 김의 국제표준화 작업 개시 여부를 결정할 예정이다.

위원회가 승인 결정을 하면 한국은 6∼7년 동안 우리 김 성분의 안정성 등을 증명하고 명칭 등을 표준화하는 실질적인 작업을 하게 된다.

해수부 관계자는 “우리 김을 국제표준으로 만들면 까다로운 기준을 두고 있는 유럽 등으로 수출 시장을 넓힐 수 있다”고 설명했다.