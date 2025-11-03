현장 체포 2명 중 1명은 석방…11명 부상, 공격 저지하려던 열차 직원 위중

[헤럴드경제=정목희 기자] 1일(현지시간) 영국 케임브리지 인근을 달리던 열차에서 무차별 흉기 난동으로 10여 명이 다친 사건과 관련해, 현지 경찰이 테러 연관 가능성을 배제했다.

로이터 통신에 따르면 영국 경찰은 2일 언론 브리핑에서 “현 단계에서 이번 사건이 테러와 관련됐다는 정황은 전혀 없다”고 밝혔다.

수사를 맡은 영국 교통경찰(BTP)의 존 러브리스 경정은 “현 시점에서 동기를 추정하는 것은 적절하지 않다”며, 현장에서 체포된 용의자 2명이 모두 영국 국적자라고 전했다. 그는 “체포된 이들은 30대 남성으로, 한 명은 32세의 흑인, 다른 한 명은 카리브해 혈통의 35세 영국인”이라고 설명했다.

다만 영국 교통경찰은 이날 오후 추가 브리핑에서 “초기 구금 대상이었던 35세 남성에 대해서는 혐의점이 확인되지 않아 석방했다”고 밝혔다. 경찰은 케임브리지 인근 사건 현장과 가까운 피터버러 출신의 32세 남성 1명만을 범행 용의자로 조사 중이라고 덧붙였다.

이 남성은 1일 저녁, 케임브리지대학 인근을 지나 런던 킹스 크로스로 향하던 객차 안에서 흉기를 휘둘러 승객 11명에게 상해를 입힌 혐의를 받고 있다. 객차 내부는 피로 얼룩질 정도로 아수라장이 됐으며, 병원으로 이송된 11명 중 5명은 퇴원했고 1명은 생명이 위독한 상태라고 경찰은 밝혔다.

위중한 피해자는 당시 열차에 승차 중이던 철도회사 직원으로, 범행을 제지하려다 중상을 입은 것으로 전해졌다. AFP 통신에 따르면 경찰은 “조사관들이 열차 내 CCTV를 검토했으며, 그의 영웅적인 행동이 많은 사람의 생명을 구했다는 점에 의문의 여지가 없다”고 말했다.

한편 영국 경찰은 사건 직후 이를 ‘중대 사건’으로 규정하고 대테러 본부의 지원을 받아 테러 연관성 여부를 초기 단계에서 점검했다. 현재 영국의 국가 테러 경보 수준은 공격 발생 가능성을 의미하는 ‘상당한(substantial)’ 등급이다.

영국은 2017년 5월 맨체스터 아레나에서 팝가수 아리아나 그란데 공연 직후 폭탄 테러가 발생했고, 곧이어 같은 해 6월 런던브리지에서 차량·흉기 테러가 이어지는 등 한동안 테러 위협에 시달렸다. 2020년대 들어 눈에 띄는 대형 테러는 드물었지만, 지난달 맨체스터의 유대교회당(시나고그)에서 이슬람국가(IS) 추종자를 자처한 용의자가 차량으로 돌진한 뒤 흉기를 휘둘러 2명을 살해한 사건이 발생했고, 이어 이번 열차 흉기 난동까지 겹치며 불안감이 커지고 있다.

키어 스타머 영국 총리는 이번 사건을 두고 “매우 끔찍하고 우려스럽다”고 밝혔으며, 찰스 3세 국왕도 깊은 충격을 표하며 피해자들을 위로하고 신속 대응에 나선 당국에 감사를 전했다.