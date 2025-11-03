뉴진스, 엑소 첸백시 소송전 완패 불공정 계약, 갑을 프레임 깨졌다 표준전속계약서 신뢰 중요성 강조

[헤럴드경제=고승희 기자] 뉴진스도 엑소 첸백시(첸, 변백현, 시우민)도 졌다. 발굴부터 트레이닝을 거쳐 세계적 그룹으로 키운 소속사를 상대로 전속계약 해지를 요구했던 그룹들이 뼈 아픈 참패로 난감해진 상황이다.

K-팝 업계 관계자들은 일련의 판결을 마주하고 “(두 그룹의) 사안은 다르나 분명한 것은 소속 아티스트와 기획사 간의 전속계약의 중요성과 기획사의 지위 보존이 이전과는 다르게 받아들여지고 있다는 것”이라고 입을 모은다.

최근 가요계의 가장 굵직한 사안은 엑소(EXO) 멤버 첸, 백현, 시우민(첸백시)의 그룹의 완전체 활동 합류 문제를 둘러싼 양측 간의 엇갈린 입장과 뉴진스와 어도어간의 전속계약 유효 소송 1심 결과다.

먼저 엑소의 완전체 컴백을 앞두고 SM엔터테인먼트는 최근 첸백시를 활동에서 제외했다. 세 멤버는 강력하게 합류를 원하고 있으나, SM에선 ‘신뢰 관계 파탄’을 이유로 들며 6인(수호 찬열 카이 세훈 디오 레이) 완전체로 컴백하겠다는 뜻을 고수하고 있다.

이들 간엔 지난한 공방전이 2년 넘게 이어지고 있다. 양측의 갈등은 2023년 시작됐다. 첸백시 세 사람은 그 해 6월, 재계약 체결 이후 불과 5개월 만에 SM이 수익금 정산 자료를 제대로 제공하지 않았다는 이유로 전속계약 해지를 통보했다. 당시 세 사람은 SM이 장기계약을 강요하고 불투명한 정산 절차 등으로 신뢰를 잃었다고 주장했다.

SM은 즉각 반박했다. 이들은 “재계약이 전혀 강제되지 않은 상황에서 대형 로펌 변호사의 조력을 받으며 당사와 충분한 협의를 거친 뒤 전속계약을 체결”했는데, 이러한 문제 제기가 의아하다는 입장이었다. 그러면서 ‘비상식적인 제안을 하는 외부 세력이 있다’며 템퍼링 의혹을 제기했다.

일련의 공방전을 거쳤으나 양측은 협상 테이블을 마련하고, 첸백시의 독립을 받아들였다. 세 사람이 새 소속사에서 활동할 수 있도록 합의했다. 단, 전속계약이 유효한 데다, ‘엑소 첸백시’ IP 사용을 허락하는 것인 만큼 ‘개인 활동 매출의 10%를 지급하라’고 제안했다. 첸백시도 동의했으나, 이는 이행되지 않았다.

세 사람 측은 “SM이 합의서를 작성하며 카카오를 통한 유통 수수료율 5.5%를 보장해주기로 해놓고 약속을 지키지 않았다”고 주장했다. 합의서에 포함된 내용은 아니지만 구두로 약속한 것으로, 해당 약속이 이행되지 않았으니 합의서에 적힌 ‘개인 매출 10%를 SM에 지급한다’는 조항도 따를 수 없다는 입장이었다.

이후 첸백시 측은 ▲ 이성수 SM CAO(최고 A&R 책임자)와 탁영준 대표 고소·고발 ▲정산 자료 문서제출명령 ▲정산 관련 회계장부 열람·등사 가처분 ▲문화체육관광부 신고 ▲공정거래위원회 신고 등 소송전으로 대응했으나 모두 기각되거나 무혐의로 결론이 났다.

첸백시는 엑소 활동을 요구하며 “기존 합의서의 이행을 성실히 진행하겠다”고 했으나, SM은 신뢰 관계 파탄을 언급하며 이번 일로 “엑소 멤버들과 팬들이 큰 상처를 받았다”고 했다.

지난달 30일 뉴진스는 진스와 소속사 어도어 간 전속계약 유효 확인 소송 1심에서 법원은 “전속계약을 해지할 만한 사유가 없다”고 판단했다.

법원은 이날 40분간 판결 요지를 설명했다. 가요계에선 “민사 선고에서 이렇게 구체적으로 설명할 줄은 몰랐다”고 말한다. 판결 요지엔 연예인의 자유의사에 반하는 전속 활도을 강제하는 것에 대해 우려하면서도, “연예인이 매니지먼트 전속계약의 전폭적인 지지를 받아 팬덤을 쌓은 후 경영상 판단 영역인 인사나 콘텐츠 제작 결정권을 행사하는 무리한 요구를 받아들이지 않은 것을 전속계약의 강제로 인한 인격권 침해로 볼 수는 없다”고 밝혔다.

법원의 이번 판결은 한 팀의 그룹이 데뷔하기까지 기획사가 들이는 각고의 노력을 염두한 판단이기도 하다. 즉 막대한 투자로 성공을 거둔 연예인이 전속계약이 남아있는 상태에서 마음대로 계약을 해지할 수 없다는 것이다. 이를 허용할 경우 엄청난 자금과 시간, 인력을 투자한 연예 기획사에게 ‘불공정한 결과’라는 것이 법원의 판단 취지다.

법원에선 뉴진스가 어도어와 함께 할 수 없다고 강조한 10가지 주장(▲뉴진스가 전적으로 신뢰하는 총괄 프로듀서인 민 전 대표를 부당 해임해 프로듀싱 공백을 초래 ▲민 전 대표 부재로 매니지먼트 업무 불이행 ▲하이브 산하 다른 레이블의 신인 걸그룹 ‘아일릿’의 뉴진스 컨셉 도용을 방치 ▲하이브로부터 차별ㆍ홀대받는 뉴진스 방치 ▲뉴진스의 성과가 폄하ㆍ모욕 당해 인격권이 침해 등)은 받아들여지지 않았다.

분쟁 초기부터 표준계약서에 기반, ‘계약의 신뢰성 보장’을 강조해온 한국매니지먼트연합(이하 한매연)은 “전속계약서의 신뢰성과 대중음악산업의 공정성을 위한 타당한 결과”라며 “K-팝 산업의 근간이 되는 전속계약 시스템의 안정성을 재확인한 의미 있는 결정”이라고 말했다.

그러면서 “이번 사태가 자칫 아티스트와 제작사 간의 신뢰를 기반으로 한 산업 구조를 흔들 수 있었던 만큼, 법원의 판단은 산업 질서 회복의 중요한 계기가 될 것”이라고 평가했다.

첸백시와 SM, 뉴진스와 어도어의 분쟁은 기획사와 아티스트의 관계, 양측간 소송에 대한 인식의 전환이 만들어진 계기로 보는 입장이 많다.

과거 소속사와 소속 가수 사이에 분쟁이 일면 으레 ‘갑(기획사)을(아티스트) 관계’, ‘노예 관계’로 바라봤다. 익명을 요청한 한 가요기획사 관계자는 “이전엔 K-팝 기획사들이 노예계약에 가까울 만큼 전속계약에서 많은 조건을 강제하던 시절도 있었으나 K-팝과 K-팝 아티스트의 위상이 기획사보다 커지며 일방적 갑을 관계는 사라진지 오래다”라며 “그런데도 기획사를 부정적 인식으로 보기도 했으나 두 사건을 계기로 보다 공정하고 합리적 시각으로 양측의 관계를 바라보고 있다는 변화를 체감한다”고 말했다.

또 다른 가요기획사 관계자도 “아티스트의 권리가 커지고, 합당하고 정당한 계약에 대한 요구와 인식이 자리 잡은 만큼 기획사에서 사전 투자를 했다고 주먹구구식으로 회사가 원하는 것을 강요할 수 없다”며 “하지만 탄탄한 투자와 지원, 트레이닝이 있었기에 아티스트의 성공이 따라왔는데 엄청난 팬덤을 업고 납득할 수 없는 이유로 계약의 신뢰를 깨는 것은 산업의 근간을 위협하고 생태계를 해치는 일이 될 것”이라고 했다.