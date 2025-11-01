“한일 관계에 대한 기대가 크다”

[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]이재명 대통령은 한중 관계와 관련해 “단순한 관계 회복을 넘어서 서로에게 도움 되는 협력의 길을 다시 찾아가야 한다”고 1일 밝혔다.

이 대통령은 이날 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 마친 뒤 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 내외신 공동 기자회견을 통해 “현재 한중 관계가 외형적으로 특별히 문제가 없어 보이기도 하지만 실질적으로는 관계가 완전히 정상화돼 있거나 회복됐다고 보기는 어려운 상태”라고 진단했다.

이어 “그래서 실질적인 관계 회복과 협력 강화가 꼭 필요하고 거기에 주안점을 두고 논의하려고 한다”며 “앞으로 가장 중요한 (협력) 분야는 경제 분야가 될 것”이라고 설명했다.

다카이치 총리에 대한 ‘솔직한 소감’을 묻는 일본 기자 질문에 대해서는 만나기 전엔 걱정이 들었다면서도 첫 정상회담 후 “걱정이 다 사라졌다”고 전했다.

그러면서 “(다카이치 총리를) 만나 뵙고 상당한 시간 대화를 나눠보니 똑같은 생각을 가지고 있는 아주 훌륭한 정치인이라는 생각이 들었다”고도 언급했다.

또“개별 정치인일 때하고 일본(이라는) 국가 경영을 총책임질 때와 생각과 행동이 다를 것이라 생각한다”며 “아마 일본 언론도 이재명 대통령이 당선됐을 때 ‘어 저 극좌인데. 걱정되는데’ 생각하셨을 것 같다”며 ”그래서 일본이 이재명 대통령에 대해 요즘 크게 걱정 안 하지 않느냐”고 했다.

더불어 “저도 야당 지도자일 때와 여·야를 포함한 온 국민을 대표하는 대통령일 때 판단과 행동 다르다“며 ”정치는 전쟁이 아니지 않느냐. 한 부분의 대표와 전체 대표는 당연히 달라야 한다”고 덧붙였다.

이와함께 “다카이치 총리 표현 중에 이런 것이 있다. ‘한·일 관계는 매우 중요하고 또 협력할 부분이 많다’”며 “저도 전적으로 공감한다”고 했다.

그러면서 “제가 이런 말씀을 드렸다. ‘문제가 있으면 해결하고 과제가 있으면 협력해서 풀어가자’며 “일본도 한국도 해야 할 일”이라고 했다.

이재명 대통령은 “(다카이치 총리와) 자주 만나야 되겠다는 생각이 들었다”며 “다음엔 셔틀 외교 상 제가 일본을 방문해야 하는데 가능하면 나라현으로 가자고 말씀드렸다. 앞으로 한일 관계에 대한 기대가 크다”고 말했다.