[헤럴드경제=장연주 기자] 카카오톡에서 ‘1인 2역’을 해가며 여성들을 협박해 성폭행한 30대 박모씨가 경찰에 붙잡혔다. 박씨는 자신을 박씨의 전 여자친구라고 속여 “성희롱을 당했으니 같이 복수하자”고 유인해, 알몸 상태로 성희롱을 인정하고 사과하는 영상을 받아내게 한 뒤 이를 빌미로 “불법촬영 및 협박 피해를 신고하겠다”고 피해자들을 유인해 성폭행한 것으로 드러났다. 박씨의 피해자는 드러난 것만 20~30여명에 달한다.

31일 경찰과 피해자 측에 따르면, 서울 서초경찰서는 2022년께부터 3년여 동안 여성 수십명을 협박해 성폭행한 혐의로 30대 박모씨를 지난 17일 검찰에 불구속 송치했다. 피해자 중에는 미성년자도 있는 것으로 파악됐다.

범행은 피해자들이 중고거래 플랫폼을 통해 박씨에게 연락처를 넘겨준 것에서 비롯됐다. 박씨가 계속 직거래를 요구하며 만남을 요구하자 부담을 느껴 연락을 끊은 게 전부였다.

며칠 뒤 피해자들은 박씨의 전 여자친구라고 주장하는 A씨로부터 “박씨가 당신을 성희롱했다”는 카카오톡 메시지를 받았다. 자신도 박씨에게 성폭행당한 적이 있다며 함께 ‘복수’하자고 제안했다.

화가 난 피해자들은 ‘박씨를 협박하라’는 A씨의 지시에 따라 박씨가 나체 상태로 성희롱 사실을 인정하고 사과하는 영상을 받아냈다.

구러자 박씨는 수 시간 뒤 피해자들에게 연락해 “내가 당한 불법촬영과 협박 피해를 경찰에 신고하겠다”며 “먼저 만나서 해결해보자”고 압박했다.

결국 두려움과 죄책감을 느낀 피해자들은 박씨 손에 이끌려 모텔로 들어가 성폭행을 당했다.

지난해 한 피해자의 고소를 접수하고 수사에 착수한 경찰은 박씨가 1인2역으로 전 연인 행세를 하며 피해자들과 연락해 협박을 유도한 것으로 결론 내렸다. 당연히 A씨는 실존 인물이 아닌 것으로 파악됐다.

경찰은 박씨가 여성 100여명과 같은 수법으로 연락하고 전국을 돌아다니며 범행한 정황을 발견했으나 20∼30명만이 경찰에 피해 사실을 진술한 것으로 전해졌다.

박씨에게는 청소년성보호법 위반(성착취물 제작 및 강간 등), 아동복지법 위반(음행 강요·매매·성희롱), 강간, 협박 등 10여개 혐의가 적용됐다.

경찰은 지난 8월 말 A씨를 상대로 구속영장을 신청했으나 검찰은 “보완수사가 필요하다”며 반려한 것으로 알려졌다. 경찰은 구속영장을 다시 신청할 방침이다.

피해자 중 한 명을 대리하고 있는 법률사무소유 박성현 대표변호사는 “피해자는 자신이 가해자인 줄 알고 박씨의 요구에 응할 수밖에 없었다”며 “피해가 발생한 지 3년 가까이 지난 지금까지도 정신과 상담을 받고 있다”고 했다.