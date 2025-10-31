[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]‘제13차 아시아·태평양 소동물수의사대회(이하 FASAVA 2025)’가 31일 대구 엑스코에서 아시아·태평양 지역 35개국, 4000여명의 소동물 수의사가 참석한 가운데 개막했다.

‘FASAVA 2025’는 다음달 2일까지 이어진다.

‘FASAVA 2025’는 아시아 소동물 수의사협회 연합(FASAVA, Federation of Asian Small Animal Veterinary Associations)이 주관하는 아시아·태평양 지역 최대 규모의 소동물 수의학 학술교류 행사다.

대회는 짐 베리 세계소동물수의사회장의 ‘윤리, 복지 및 통증 관리’를 주제로 한 기조강연을 시작으로 21개 스트림에서 진행되는 61개 임상 수의학 강의 등 다양한 학술 프로그램이 마련됐다.

또 국내외 108개 기업이 참여하는 전시 부스에서는 의약품, 의료용품, 동물용 사료 등 최신 수의학 제품을 선보이며 200여 편의 포스터 발표 세션도 함께 진행된다.

특히 참가 수의사들을 대상으로 한 경북대 수의과대학 동물병원 및 지역 대형 동물병원 5개소 투어 프로그램도 준비돼 있어 대구의 첨단 동물의료 인프라와 수의학 기술 수준을 널리 알릴 수 있을 것으로 기대된다.

대구시는 이번 대회를 계기로 소동물 수의학 분야의 국제적 위상을 강화하고 반려동물 의료기술 선진도시로 거듭나기 위해 글로벌 협력 네트워크를 확대해 나갈 예정이다.

김정기 대구시장 권한대행은 “반려동물은 이제 가족의 일원이며, 소동물 수의학은 우리 사회에서 중요한 의료 분야로 자리매김하고 있다”며 “이번 대회가 최신 수의 임상 정보와 산업 트렌드를 공유하는 뜻깊은 자리가 되길 기대한다”고 말했다.