대한민국 주거 80년史, 한눈에 보는 ‘역사존 1기부터 3기까지, 신도시 진화의 궤적

“분당에 사는데 분당이 1기 신도시인 것도 몰랐네요. 분당이 생긴지 40년 됐는데 곧 3기 신도시가 생긴다는 게 신기해요” 한국토지주택공사(LH) 팝업스토어 ‘메이커스 스튜디오’ 방문객 A씨(20대)

[헤럴드경제=윤성현 기자] 지난 31일 ‘팝업성지’ 서울 성동구 성수동에 한국토지주택공사(LH)가 문을 연 팝업스토어 ‘메이커스 스튜디오’ 앞은 평일 오후임에도 인파로 붐볐다. 점심시간을 활용해 방문한 직장인 무리부터 젊은 학생, 유모차를 미는 가족, 외국인 관광객까지, 다양한 인원이 방문해 대한민국 주택 과거 역사를 확인하고 미래의 도시를 체험하고 있었다.

메이커스 스튜디오는 공간은 크게 네 가지 ▷역사존 ▷게임존 ▷미디어룸 ▷라운지로 마련돼있다.

역사존에는 한국 주거의 변천사가 생생하게 복원돼 있다. 6·25 전쟁 직후 대한주택영단이 세운 국민주택(1950~60년대), 1962년 마포아파트 동호추첨 장면, 1990년 자유로 기공식 등, 세 시대를 상징하는 세트장이 마련돼 있다. 방문객들은 세트장을 배경으로 즉석 사진을 남길 수 있다.

특히 인기가 있었던 배경은 마포아파트다. 마포아파트는 LH의 전신인 대한주택공사가 지은 한국 최초의 단지형 아파트로 이곳은 1994년 삼성물산 건설부문(당시 삼성종합건설) 재건축을 완료해 ‘마포삼성아파트’로 다시 태어났다. 한국 최초의 아파트가 최초의 재건축 단지로 변모한 셈이다.

역사존 한켠에는 대한민국 주택의 발자취를 담은 신문 기사 스크랩과 기록물들이 전시돼 있었다. 관람객들은 필름 현상기를 통해 원하는 자료를 직접 골라볼 수 있었다. 특히 ‘잠실주공5단지’가 과거 명칭인 ‘잠실고층아파트’로 소개된 1977년 당시의 분양 공고문이 눈길을 끌었다.

‘메이커스 스튜디오’를 찾은 60대 남성 A씨는 “어렸을 때 잠실아파트 분양 이야기를 들었던 기억이 어렴풋이 나는데, 당시 공고문을 직접 보니 감회가 새롭다”고 말했다.

역사존을 지나면 ‘타임루프 월(Time Loop Wall)’이 등장한다. 1기 분당·일산, 2기 판교·동탄, 그리고 3기 신도시로 이어지는 도시 확장의 궤적이 한눈에 들어온다.

게임존에서는 ‘신도시 밸런스 게임’을 통해 자신의 라이프스타일과 어울리는 신도시 유형을 찾아볼 수 있다. 다섯 가지 질문에 답하면 ‘남양주왕숙형’, ‘인천계양형’과 같이 결과가 나온다. 기자가 참여해본 결과, 자연 속에서 문화와 여유를 즐기는 타입 ’부천대장형’이 추천됐다.

그 옆에는 GTX 열차와 자전거로 ‘속도 대결’을 벌이는 체험형 게임이 마련돼 있다. 페달을 밟을수록 화면 속 GTX가 따라잡히는 구조다. 이어지는 미디어룸에서는 사방을 가득 메운 LED 화면으로 3기 신도시의 미래 도시 전경을 구현한 영상이 3분간 펼쳐진다.

LH에 따르면 3기 신도시에 해당하는 주택 공급 물량은 이미 착공에 들어갔다. 남양주왕숙(6만가구), 왕숙2(1만5000가구), 하남교산(3만7000가구), 고양창릉(3만8000가구), 인천계양(1만7000가구), 부천대장(1만9000가구) 등 총 17만2000가구가 2027년까지 공급된다. 주거 기능뿐만 아니라 일자리와 교통까지 복합적으로 책임지는 ‘자족형’ 신도시 구상이다.

LH 관계자는 “나이가 어린 경우 신도시에 살면서도 그 도시가 어떤 배경에서 만들어졌는지 모르는 분들이 많다”며 “역사와 비전을 동시에 체험할 수 있는 접근성 높은 공간을 만들자는 취지에서 성수동에 팝업스토어를 열게됐다”고 설명했다.

10월 17일부터 문을 연 이번 팝업스토어는 12월 31일까지 성수역 3번 출구 인근에서 3개월간 운영된다.