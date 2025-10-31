[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]용인도시공사(사장 신경철)가 보상 관련 민원 업무의 효율성과 시민 편의성 향상을 위해 ‘보상안내 챗봇’을 도입해 보상 절차서류 안내를 24시간 제공한다고 밝혔다.

이번 챗봇 도입은 보상 관련 민원 및 안내 수요가 지속적으로 증가함에 따라, 시민들은 공사 홈페이지 메인화면을 통해 손실보상절차, 보상금 산정 등 자주 묻는 질문(FAQ)에 대한 답변을 신속하고 정확하게 안내받을 수 있다.

특히, 민원인이 가장 많이 궁금해하는 보상절차, 제출서류, 이의신청 절차 등을 중심으로 현행 법령 및 공사 내부 기준에 기반한 표준화된 정보를 24시간 제공하는 것이 특징이다.

용인도시공사 관계자는 “보상업무는 절차가 복잡하고 민감한 사안이 많아 정보 접근에 어려움을 겪는 민원인들의 혼선이 적지 않았다”라며, 이번 보상안내 챗봇도입으로 정확한 정보를 제공함으로써 행정 신뢰도 제고와 민원 처리 속도가 모두 개선될 것으로 기대한다”고 말했다.

용인도시공사는 향후 챗봇의 사용자 로그와 질의 데이터를 분석하여, AI 기반 맞춤형 민원 응답 시스템으로 고도화를 추진할 계획이라고 전했다.