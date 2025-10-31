[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도시장상권진흥원은 31일 경기 양평군에 있는 코바코(KOBACO) 연수원에서 임직원 110여 명이 참여한 창립 6주년 기념 ‘어울림데이’를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 슬로건 ‘협력으로 한 걸음, 소통으로 한마음’으로 창립 취지와 핵심 가치를 재확인하고 조직 내 협업 문화 확산에 초점을 맞췄다.

행사는 1회용품 제로화 선언식, 우수직원·부서·동호회 포상, 경영평가 TF 추진 상황 공유, 협업 역량 강화를 위한 한마음 체육활동으로 구성됐다.

경상원은 앞서 기관 경쟁력을 높이기 위해 ‘경영평가 TF’를 구성했다. 이날 TF 팀은 그간의 추진 내역과 올해 남은 2달간의 집중 목표를 공유하고 전 직원의 협력을 당부했다.

경상원 김민철 원장은 “‘어울림 데이’ 행사를 통해 기관의 발자취를 돌아보고 서로의 성과를 축하하는 과정이 일상의 협업으로 이어지는 귀한 시간이 됐길 바란다”라면서 “오늘 다진 협업을 현장 실행력으로 연결해, 도내 소상공인·전통시장 상인과 지역상권을 찾는 도민의 만족도를 높이겠다”라고 말했다.