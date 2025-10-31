[헤럴드경제=나은정 기자] 도심 공원과 도로 곳곳에서 단체로 달리는 ‘러닝 크루’ 문화가 확산하면서 시민 불편 민원이 잇따르고 있는 가운데, 가수 하하가 러닝족을 향해 “기본 예의를 지켜 달라”고 일침을 가했다.

하하는 지난 30일 자신의 유튜브 채널에 공개한 영상에서 아침 러닝을 하기에 앞서 러너들을 향해 당부의 말을 전했다.

그는 “나도 런린이(초보 러너)지만, 시티런(도심 달리기)을 하시는 분들 예의를 조금만 더 갖춰 주셨으면 좋겠다”며 “몇몇 분들 때문에 매너를 잘 지키는 분들까지 욕을 먹고, 나도 괜히 러닝 복장으로 다니면 주변에서 째려볼 때가 있다”고 토로했다.

이어 “인도는 우리 것이 아니”라며 “최소한 ‘죄송합니다’라는 말을 입에 달고 다녀야 한다. ‘비키세요’라고 외치는 건 너무하다”고 꼬집었다. 또 상의를 벗은 채 도심을 달리는 일부 ‘상탈족’에게는 “몸이 좋은 건 알겠지만 웃통을 까는 건 좀 아니다. 티셔츠 한 장쯤은 가지고 다니라”며 자제를 당부했다.

최근 러닝 인구가 급증하면서 이 같은 문제는 사회적 논란으로 번지고 있다. 특히 도심 한복판을 여러 명이 무리를 지어 달리면서 시민과 충돌하는 사례가 이어지자 ‘런라니’(러너와 고라니 합성어)라는 비판과 함께, 이들이 보행자 통행을 방해하거나 소음을 유발한다는 지적이 잇따르고 있다.

그러나 현행법상 상의를 벗고 무리 지어 달리는 행위에 대한 제재 규정은 없다. 이에 서울시는 지난해부터 ‘매너 있는 서울 러닝 캠페인’을 시행해 안전하고 배려 있는 달리기 문화를 확산시키고 있다. 캠페인에는 ▶좁은 길에서는 한줄 또는 소그룹으로 달리기 ▶큰 소리나 음악 자제하기 ▶내 쓰레기는 내가 챙기기 등 구체적인 실천 방안이 담겼다.

한편 서울 여의도공원에도 러닝 에티켓 관련 안내판이 설치돼 윗옷 벗기, 박수·함성, 무리지어 달리기 “비켜요” 등의 외침을 금지하고 있다. 서초구는 반포종합운동장에서 5인 이상 단체 달리기를 제한하고 인원 간 2m 이상 거리두기를 권장하고 있으며, 송파구는 석촌호수 산책로에 ‘3인 이상 러닝 자제’ 현수막을 내걸었다.