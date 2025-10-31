엔비디아·정부와 협력 피지컬 AI 혁신 생태계 조성 차세대 AI칩 블랙웰 5만장 활용, 기반 제조 혁신 엔비디아 AI 컴퓨팅 플랫폼 활용 모빌리티 설루션 강화 정의선 회장 “엔비디아와 AI 생태계 구축 협력 지속”

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차그룹은 엔비디아와 31일 경북 경주시에서 개최되는 APEC 현장에서 차세대 인공지능(AI)칩 ‘엔비디아 블랙웰’ 기반의 새로운 AI 팩토리 도입을 통해 자율주행차, 스마트 팩토리, 로보틱스 분야 혁신을 위한 협력을 강화한다고 밝혔다.

양사는 기존 파트너십을 기반으로 한 첨단 소프트웨어 플랫폼 및 인프라의 전략적 도입을 넘어 ‘핵심 피지컬 AI 기술의 공동 혁신’으로 협력 범위를 한층 넓혀나가겠다는 구상이다.

▶ 정의선 회장 “엔비디아와의 협력, AI 기반 모빌리티 시대 선도하기 위한 도약”

먼저 양사는 모빌리티 설루션, 차세대 스마트 팩토리, 온디바이스 반도체 혁신을 위한 AI 역량을 함께 높이고 미래 경쟁력 강화에 나선다. 이와 관련 현대차그룹과 엔비디아는 5만 장의 블랙웰 GPU를 활용해 통합 AI 모델 개발, 검증, 실증을 추진할 계획이다.

아울러 양사는 한국 정부의 국가 피지컬 AI 클러스터 구축 계획을 지원하기 위해 정부 관계자들과 협력, 피지컬 AI 생태계 발전을 가속화할 방침이다. ▷엔비디아 AI 기술 센터 ▷현대차그룹 피지컬 AI 애플리케이션 센터 ▷데이터센터 국내 설립 등을 골자로 약 30억 달러 규모의 투자를 수반한다.

이번 협력을 뒷받침하기 위해 현대차그룹은 과학기술정보통신부, 엔비디아와 ‘국내 피지컬 AI 역량 고도화를 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부장관은 “한국이 AI 선진국으로 도약하기 위해 피지컬 AI 진흥은 꼭 필요한 부분”이라며 “한국은 제조업에 큰 강점이 있는 나라로 한국의 풍부한 제조 데이터와 엔비디아의 최신 AI 인프라가 만나 국내 기업들과 상생 협력 모델을 구축하고, 산업 전반의 제조 인공지능전환(AX) 혁신을 가속화하는 윈-윈 효과를 가져올 것”이라고 강조했다.

정의선 현대차그룹 회장은 “엔비디아와의 협력 강화는 AI 기반 모빌리티와 스마트 팩토리 시대를 선도하기 위한 도약”이라며 “양사는 첨단 기술 개발을 넘어 대한민국 AI 생태계를 공동 구축해 혁신을 가속화하고 인재 육성과 글로벌 AI 리더십 확보까지 협력을 지속할 것”이라고 말했다.

엔비디아 젠슨 황 창립자 겸 최고경영자(CEO)는 “엔비디아의 AI와 컴퓨팅 플랫폼은 세상이 움직이는 방식을 변화시키고 있다“며 “한국의 대표 산업의 중심 기업이자 세계 최고 모빌리티 설루션 기업 중 하나인 현대차그룹과 지능형 자동차와 공장을 구현, 향후 수조 달러 규모로 성장할 모빌리티 산업을 함께 만들어 나갈 것”이라고 강조했다.

▶ 현대차그룹, AI 팩토리·자율주행 기술 혁신 드라이브

현대차그룹은 엔비디아 블랙웰 기반 AI 팩토리를 바탕으로 핵심 인프라를 구축, 차량 내 AI, 자율주행, 생산 효율화, 로보틱스를 지능적이고 상호 연결된 단일 생태계로 통합한다.

현대차그룹은 ▷클라우드에서 대규모 AI 모델 학습과 소프트웨어 개발을 지원하는 ‘엔비디아 DGX’ ▷‘엔비디아 OVX’ 시스템에서 구동되는 ‘엔비디아 코스모스’ 월드 파운데이션 모델(WFM)을 통해 디지털 트윈 기반 시뮬레이션을 지원하는 ‘엔비디아 옴니버스’ ▷차량과 로봇의 실시간 지능을 구현하는 ‘엔비디아 드라이브 AGX 토르’ 등 세 가지 AI 컴퓨팅 플랫폼을 활용하고 있다.

이러한 컴퓨팅 플랫폼들은 AI 팩토리와 자동차 공장의 근간을 이루며, 모빌리티 산업이 첨단 피지컬 AI를 대규모로 개발, 검증, 실증할 수 있도록 지원한다.

아울러 현대차그룹은 엔비디아 옴니버스 엔터프라이즈 플랫폼을 활용해 강력한 공장 디지털 트윈을 구축할 예정이다. 디지털 트윈은 공장 환경을 가상 환경에서도 동일하게 확인하고 다룰 수 있도록 한 3차원 모델로 공장 데이터를 통합·관리하며 정밀 제어, 소프트웨어 인 더 루프(SIL)와 하드웨어 인 더 루프(HIL) 검증, 이산 사건 시뮬레이션 , 가상 커미셔닝을 가능하게 한다.

또한, 현대차그룹은 옴니버스와 코스모스 플랫폼을 활용해 지역별 주행 환경과 조건의 디지털 트윈을 구축하고, 광범위한 시뮬레이션을 통해 자율주행 기술 개발 과정을 고도화하는 방안을 시험 중이다. 이를 통해 현대차그룹은 차세대 자율주행 기술의 선두에 설 것으로 기대하고 있다.

자율주행뿐만 아니라, 첨단 모델을 활용해 개인화된 디지털 어시스턴트, 지능형 인포테인먼트, 적응형 컴포트 시스템 등 혁신적인 차량 내 AI 기능도 개발한다. 현대차그룹 차량은 엔비디아 드라이브 AGX 토르가 제공하는 AI 컴퓨팅 성능을 바탕으로 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 차세대 안전 기능, 몰입감 있는 차량 내 AI 경험을 구현할 예정이다.

현대차그룹 관계자는 “엔비디아와 함께 차량과 공장을 개별 시스템에서 하나의 상호 연결된 지능형 생태계로 발전시키며, 글로벌 자동차 산업의 미래를 위한 새로운 기준을 제시해 나갈 것”이라고 말했다.