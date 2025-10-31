건설기계·로봇 사업에 엔비디아 기술 접목 두산은 사업영역 특화된 데이터 제공 엔비디아는 AI 기술과 인력 지원

[헤럴드경제=고은결 기자] 두산이 인공지능(AI) 시대를 이끄는 엔비디아와 건설기계·발전기기·로봇 등 사업의 피지컬 AI 추진 협력에 본격 나선다. 피지컬 AI는 인간처럼 시각과 언어를 이해하고 물리적인 행동을 수행하는 시각언어행동(VLA) 기반 AI 기술로, 제조업 혁신을 이끌 기술로 주목받는다.

두산은 엔비디아와 피지컬 AI 강화를 위한 전략적 협력을 추진한다고 31일 밝혔다. 양사는 앞으로 두산 사업영역의 지능화를 위한 본격적인 기술 및 연구 협업을 진행할 예정이다.

엔비디아의 피지컬 AI 기술에 두산의 사업영역이 보유하고 있는 데이터를 학습시켜 두산에 최적화된 맞춤형 FM(Foundation Model)을 확보하는 것을 궁극적인 목표로 한다. FM은 방대한 데이터를 기반으로 훈련한 AI 신경망으로, 텍스트 번역과 로보틱스 등 광범위한 작업을 수행할 수 있다. 엔비디아의 코스모스나 오픈AI와 GPT가 이에 해당한다.

두산은 건설기계·발전기기·로봇 등 사업분야에서 오랜 업력과 높은 시장 점유율을 통해 방대한 데이터를 보유 및 생산하고 있다. 이런 데이터를 AI 모델에 학습시킬 수 있다면 해당 영역에서 가장 우수한 수준의 AI 서비스를 만들어낼 수 있으며, 향후 사업별로 특화된 피지컬 AI 도입이 가능해질 것으로 전망된다.

이를 위해 양사는 ▷엔비디아의 피지컬 AI 모델과 시뮬레이션 기술 및 AI 인프라 활용 ▷엔비디아의 피지컬 AI 관련 신기술에 대한 우선 접근을 포함한 포괄적 인력 및 기술 지원 ▷정기 연구진 교류 등 양사 간 AI 기술 및 데이터에 대한 연구 협업 등을 추진할 계획이다. 향후 국내 시장에 엔비디아 AI플랫폼 확산을 위한 협력도 실행할 예정이다.

두산 관계자는 “엔비디아는 AI 생태계에서 독보적인 인프라와 기술력을 지닌 기업”이라며 “앞으로 엔비디아와의 협력을 지속 강화해 피지컬 AI 부문에서 경쟁우위를 선점할 것”이라고 말했다.

한편 두산은 올해 피지컬 AI 혁신을 담당하는 조직인 ‘AX 센터’를 지주부문에 신설하고, AI 분야 세계 최고 대학 중 하나인 스탠포드 대학의 HAI(Human-Centered) AI 연구소와 산학 협력 파트너십을 맺는 등 피지컬 AI에 대한 투자와 혁신을 지속하고 있다.

지난 9월에는 박지원 그룹부회장을 비롯한 주요 경영진이 미국 시애틀과 실리콘밸리 지역을 찾아 엔비디아, 아마존, 스탠포드 대학 등 글로벌 AI 산업의 최전선에 있는 기업과 연구기관을 방문해 협력을 논의하기도 했다.