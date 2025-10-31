[헤럴드경제=장연주 기자] 아기의 숨소리와 움직임까지 실제와 같이 구현한 인형 ‘리본 베이비(Reborn Baby)’가 최근 해외 성인 여성들 사이에서 큰 인기를 얻고 있는 것으로 나타났다.

최근 영국 데일리메일 보도에 따르면, 최대 2만파운드(약 3800만원)에 달하는 고가의 아기 인형이 성인 여성들에게 주목받고 있다. 일각에서는 가격이 너무 비싸다고 지적하지만, 유산 등을 겪은 여성들에게는 심리적인 회복이 되는 장점도 거론되고 있다.

예컨데, 영국 서퍽에 거주하는 여성 조 밀러(48)가 대표적이다.

그는 여섯 자녀의 어머니이자 리본 베이비 제작자로, 20개 이상의 인형을 소유하고 있다. 그는 새 인형을 맞이할 때마다 ‘박스 오프닝(Box Opening)’이라 불리는 일종의 환영 의식을 진행한다.

그는 “박스를 한번에 열지 않고 아기의 발과 손을 차례로 확인한 후 마지막에 얼굴을 본다”며 “마치 진짜 아기를 처음 만나는 듯한 설렘을 느낀다”고 말했다.

조 밀러는 ‘스몰 미라클스(Small Miracles)’라는 비영리 단체를 운영하고 있으며, 유산이나 신생아 사망을 겪은 사람들에게 리본 베이비를 기증하고 있다.

밀러는 “리본 베이비는 단순한 장난감이 아니다”라며 “어떤 이에게는 마음의 위로이자 상실을 달래주는 존재”라고 강조했다.

한편, 리본 인형은 불안감, 자폐, 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 증상 완화에도 긍정적인 효과가 있는 것으로 알려졌다.

영국 서퍽주에 사는 샤르마 크로스(38)는 자폐를 가진 딸 티치(21)를 위해 처음으로 이 인형을 구입했다.

그는 “딸이 시험을 앞두고 긴장과 틱 증상으로 힘들어했는데 인형을 품에 안자마자 눈에 띄게 차분해졌다”며 “리본 베이비를 항상 곁에 두고 마음의 안정을 찾는다”고 말했다.

이에 대해 심리전문가 루이즈 가더드 크로울리 박사는 “인형을 보살피는 행동이 옥시토신과 도파민 분비를 촉진해 진정 효과를 준다”며 “돌보는 행위 자체가 심리적 위안을 제공하는 것”이라고 설명했다.