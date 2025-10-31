[헤럴드경제=장연주 기자] 조국혁신당 조국 비상대책위원장은 31일 인천대 교수로 채용된 유승민 전 의원의 딸 유담 씨에 대해 “연구경력이 없는데 경력심사에서 만점을 받았고 논문점수는 하위권이었고 그 논문도 쪼개기나 자기표절 등 의혹이 있다”고 말했다.

조 위원장은 이날 페이스북에 “대학교수 되기 참 쉬웠구나”라며 이 같이 썼다.

그는 유 전 의원, 국민의힘 한동훈 전 대표, 나경원 의원 자녀 문제를 거론하며 “귀하들과 검찰이 내 딸과 아들에게 적용했던 기준을 국민의힘 소속 정치인과 검사들의 자식에 정확히 적용하자”며 “이것이 진짜 ‘공정’”이라고 강조했다.

그러면서 한 전 대표의 딸에 대해선 “고등학교 1학년으로 단독 저자 영어 논문을 6편 작성해 4개 저널에 발표했지만, 아무 조사를 받지 않았다”고, 나 의원의 아들에 대해선 “미국 고교 재학 중 서울대 의대 연구실에서 인턴으로 일하며 국제의공학학회 논문 포스터에 ‘서울대 대학원 소속 연구원’이자 제1 저자로 이름을 올렸다”고 각각 지적했다.

조 위원장은 전날에도 페이스북에 유담 씨의 채용 공정성 논란을 다룬 기사를 인용하며 “내 딸이 이렇게 채용됐다면 어떤 일이 벌어졌을까”라고 반문했다.

한편, 조 위원장은 자녀 입시 비리 혐의를 받고 징역 2년형을 받아 복역하다 지난 광복절을 계기로 특별 사면·복권돼 풀려났다.