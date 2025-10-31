[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 장동주가 소셜미디어(SNS)에 갑작스러운 사과 글을 올린 가운데, 현재 그의 소재 파악이 안 되는 것으로 전해졌다.

31일 장동주는 자신의 SNS에 아무 내용도 없는 검은 배경의 사진과 함께 “죄송합니다”라는 짧은 글을 게재했다.

갑작스러운 사과문에 팬들은 “무슨 일이냐” “걱정된다” 등의 반응을 보이고 있다.

일간스포츠에 따르면 소속사 넥서스이엔엠 관계자는 “장동주와 현재 연락이 두절된 상태”라고 밝혔다. 이 관계자는 지난 27일 월요일 마지막으로 장동주와 연락했고, 현재는 연락을 받지 않는다며 “저희도 정확이 어떤 상황인지 확인하지 못했다”고 전했다.

관계자에 따르면 장동주는 전날인 30일 부모님에게 “내일(31일) 집에 간다”는 연락을 했으나 현재 귀가하지 않은 것으로 파악됐다.

한편 장동주는 드라마 ‘학교 2017’로 데뷔 이후 ‘크리미널 마인드’, ‘복수가 돌아왔다’, ‘미스터 기간제’, ‘너의 밤이 되어줄게’ 등 다양한 작품에서 활약해 왔다. 최근에는 지난 7월 공개된 넷플릭스 시리즈 ‘트리거’에 출연했으며, 내년 공개 예정인 차기작 ‘오늘부터 인간입니다만’으로 시청자들을 만날 예정이다.