[헤럴드경제=나은정 기자] 해외 온라인 플랫폼에서 초저가로 판매되는 브랜드 제품 상당수가 위조품인 것으로 드러났다.

서울시는 알리익스프레스, 테무 등 해외직구 플랫폼에서 높은 할인율로 판매 중인 브랜드 제품 16개를 점검한 결과 모두 위조상품으로 확인됐다고 31일 밝혔다.

시는 국가공인시험기관인 KATRI시험연구원에 의뢰해 12개 브랜드의 가방(7개), 의류(1개), 화장품(6개), 소형가전(2개) 등 총 16개 제품을 분석했다. 이들 제품은 정상가 대비 최소 33%에서 최대 97%까지 저렴한 가격으로 판매되고 있었다.

조사 결과 가방과 의류의 경우 5개 브랜드사 8개 제품 전부 디자인과 라벨 등에서 정품과 차이를 보였다. 로고 모양, 제품 색상, 자석·지퍼·가방끈 연결고리 등 부자재의 모양과 색상이 달랐으며 섬유 혼용률 및 제품명 표기 등 표시사항에도 오타가 다수 발견됐다.

특히 동일 제품을 여러 플랫폼에서 각각 구매해 비교한 결과 모두 같은 사유로 정품과 불일치해 공급 단계에서 조직적으로 위조품이 유통되고 있을 가능성이 제기됐다.

화장품은 5개 브랜드사의 6개 기초화장품으로 모두 정품과 달랐다. 제품 로고 글씨체와 표시사항 구성, 용기·포장재 소재 등이 정품과 달랐고 일부 제품은 주요 성분이 일치하지 않았다.

한 브랜드의 클렌징오일은 정품이 식물성 오일을 주성분으로 사용하는 반면 검사 제품은 미네랄 오일을 사용했다. 세럼 제품은 오일층 형상에서도 차이가 나타났다. 이처럼 성분이 다르면 피부염이나 알레르기 등 안전성 문제가 발생할 수 있다.

무선 이어폰과 헤어드라이어 등 소형가전 2개 제품 역시 로고·스위치 표시, 마감 등 세부 디자인이 정품과 달랐다. 시는 “육안으로 직접 비교하면 정품과 위조품의 차이가 크지만, 온라인에서는 판매자가 브랜드명이나 정품 이미지를 무단 사용하는 경우가 많아 소비자가 구별하기 어렵다”고 설명했다.

따라서 해외직구 플랫폼을 이용할 때는 브랜드 공식 판매처를 통해 구매하는 편이 좋고, “정상가 대비 현저히 낮은 가격의 제품은 위조 가능성이 높으므로 주의해야 한다”고 시는 당부했다.

시는 이번 점검 결과를 바탕으로 해외 온라인 플랫폼 측에 해당 제품들의 판매 중단을 요청했으며, 앞으로 해외직구 상품 모니터링을 강화해 위조상품 유통을 신속히 차단한다는 방침이다.