총회·과학위원회 부의장에 韓대표단 나란히 선출

[헤럴드경제=양영경 기자] 한국이 ‘남극해양생물보존위원회’(CCAMLR)에서 어업 규범 준법 조업국으로 인정받았다.

해양수산부는 지난 20일부터 호주 호바트에서 열린 위원회 제44차 총회에서 각국 어업 규범 이행 점검 결과 지적 사항이 없는 규범 100% 이행 국가로 인정받았다고 31일 밝혔다.

이번 총회에서는 해양수산부가 제안한 비회원국 운반선의 불법 행위를 방지하고, 어획된 수산물의 전재(다른 선박으로 어획물 등을 옮겨 싣는 행위) 관리를 강화하기 위한 제안서가 채택됐다.

해수부는 “27개 회원국이 참여해 만장일치제로 운영되는 구조상 신규 제안서의 채택이 어려운 구조임에도 정부의 지속적인 노력과 적극적인 설득을 통해 우리 제안서가 이번 회의에서 유일하게 채택되는 성과를 거뒀다”고 설명했다.

위원회는 성실한 규범 이행 노력을 인정해 한국이 과학조사를 수행하는 수역의 이빨고기 어획 한도를 작년 292t(톤)에서 올해 438t으로 50% 늘렸다. 국립수산과학원은 해당 어획량에 대한 정보를 수집해 위원회에 보고해야 한다.

아울러 이번 총회에서는 김정례 해수부 사무관이 총회 부의장으로 선출됐다. 지난해 과학위원회 제2부의장으로 선출된 정상덕 국립수산과학원 연구사는 제1부의장으로 승격됐다. 이에 따라 한국은 위원회 의장단 내 두 자리를 차지하게 됐다.

전재수 해수부 장관은 “이번 총회에서 우리 제안서가 유일하게 채택되고 한국 대표가 총회와 과학위원회 부의장에 동시 선출된 것은 주요 국제 수산관리기구에서 규범을 선도하며 국제사회에서 모범이 되고 있음을 입증하는 것”이라며 “앞으로도 업계·학계 등과 긴밀하게 협력하면서 국제사회에 기여하는 한편, 국제어업 분야에서 국익이 더욱 확대될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.