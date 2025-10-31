[헤럴드경제=나은정 기자] 미국 워싱턴주에서 90대 노부부가 한날한시에 손을 잡고 함께 생을 마감한 사연이 뒤늦게 알려졌다. 말기 심장질환을 앓던 아내가 의료적 존엄사를 신청하자 남편 역시 함께 떠나길 선택한 것이다.

영국 미러와 미국 피플 등 외신에 따르면 워싱턴주에 거주하던 에바 뉴먼(92)과 드루스 뉴먼(95) 부부는 지난 2021년 8월 13일 의료진의 조력을 받아 자택에서 마지막 숨을 거뒀다. 이는 워싱턴주의 ‘존엄사법’에 따른 것으로, 두 사람은 의사의 처방을 받아 약물을 복용하는 방식으로 세상을 떠났다.

에바는 2018년 대동맥판막 협착증 진단을 받았으나 생존 가능성이 불확실하다는 이유로 수술을 거부했다. ‘삶의 마지막을 자연스럽게 맞이하고 싶다’는 뜻을 밝힌 그는 이후 낙상 사고로 건강이 급격히 악화하자 의료적 존엄사를 신청했다.

뇌졸중 병력이 있던 남편 드루스는 “아내가 없으면 내가 어떻게 살겠느냐”며 함께 존엄사를 원했다. 의료진은 재발 위험이 높다는 판단 아래 그의 요청도 승인했다.

딸 코린 그레고리 샤프(61)는 부모의 결정을 존중하며 존엄사 과정 전반을 도왔다고 한다. 부부는 삶의 마지막 일주일을 딸과 함께 보냈다. 가족은 평소 즐기던 음식과 와인을 나누며 담담히 작별을 준비했다. 부부는 가족에게 특정한 기념일로 남지 않도록 생일이나 명절을 피하고 8월 13일을 운명의 날로 정했다.

존엄사 당일 부부는 침대에 나란히 누워 손을 맞잡았고, 상담사들이 지켜보는 가운데 약물을 복용한 뒤 와인으로 마지막 건배를 나눴다. 음악이 흐르는 방 안에서 두 사람은 평온하게 잠들었고, 한 시간도 지나지 않아 함께 영면에 들었다.

딸 코린은 “엄마는 죽음을 두려워하지 않았고, 아빠는 엄마 없는 삶을 두려워했다”며 “결국 두 사람은 두려움을 함께 이겨냈다. 그것은 슬픔이 아니라 사랑의 완성이었다”고 말했다. 그는 “죽음은 누구에게나 닥치는 일이며, 떠날 때가 왔다면 선택권이 있어야 한다”고 부모의 결정을 공개한 이유를 밝혔다.

현재 워싱턴주를 비롯해 오리건, 캘리포니아 등 미국 10개 주와 워싱턴DC에서는 의료적 존엄사가 합법이다. 환자의 명확한 의사 확인과 의학적 심사를 거쳐야 한다.

반면 우리나라에서는 2018년 연명의료결정법 시행으로 연명치료 중단은 가능하지만, 의료진의 도움을 받아 스스로 생을 마감하는 조력 존엄사는 여전히 금지돼 있다. 다만 최근 국회와 학계에서 제도화 논의가 이어지고 있다. 한국보건사회연구원이 지난 2월 발표한 조사에 따르면 성인 응답자의 82%가 조력 존엄사 합법화에 찬성하는 것으로 나타났다.