차주 대출 한도 확보·금리 할인

현대커머셜과 CJ대한통운은 상용차 차주의 금융 비용 부담을 완화하기 위해 ‘상생 금융 프로그램을 위한 전속 금융 제휴’ 협약을 체결했다고 31일 밝혔다.

협약식은 30일 서울 여의도 현대커머셜 본사에서 열렸다.

이번 협약은 CJ대한통운의 위수탁차주 및 협력사를 대상으로 운영하는 전용 금융 상품을 개발하기 위해 추진됐다.

CJ대한통운은 택배, 제3자 운송(3PL) 등 국내 물류는 물론 스마트 물류 혁신으로 글로벌 공급망도 갖춘 국내 대표 종합 물류기업이다.

양사는 차주에게 꼭 필요한 대출 한도를 확보해주고 금리 할인 등의 혜택을 제공하는 전용 상품을 개발해 차주의 금융 부담을 낮춘다. CJ대한통운의 물류 중개 플랫폼 ‘더 운반’ 이용자를 위한 전용 금융 상품도 함께 선보일 예정이다.

현대커머셜 관계자는 “”대한민국 대표 상용차 금융사인 현대커머셜은 그동안 많은 물류기업과 손잡고 차주의 금융 부담을 덜기 위해 노력해왔다”며 “이번 협약으로 현대커머셜은 CJ대한통운의 물류 비즈니스에 함께하고 있는 차주에게 도움이 될 수 있는 다양한 사업을 추진해 나갈 것”이라고 했다.

한편 현대커머셜은 앞서 현대글로비스, LX판토스와의 협업을 통해 대형 물류사와 전속 금융 제휴 협약을 맺고 차주를 위한 다양한 금융 프로그램을 제공해 왔다. 정호원 기자