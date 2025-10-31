APEC CEO 서밋 ‘아태 LNG 커넥트’ 세션 “에너지안보·탈탄소 핵심에너지원” 입모아

아시아·태평양 지역의 에너지 기업 리더들이 한자리에 모여 인공지능(AI) 시대 급증하는 전력 수요와 에너지 전환의 해법은 액화천연가스(LNG)에 있다고 입을 모았다. 이들은 안정적 수급과 지속가능성을 확보하기 위해서는 지역 간 협력과 파트너십 강화가 필요하다고 강조했다.

최재원(사진) SK그룹 수석부회장은 31일 경북 경주에서 대한상공회의소 주최로 열린 ‘아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋’의 ‘아시아 퍼시픽 LNG 커넥트(Asia Pacific LNG Connect)’ 세션에서 환영사를 통해 “머지않아 AI 없이 살 수 없는 시대가 올 것”이라며 “추론형 AI의 확산으로 대형 AI 데이터센터 인프라는 미국에서 아시아·유럽 등 전 세계로 빠르게 확대될 것”이라고 말했다.

이어 “결국 중요한 질문은 이 막대한 에너지를 어디서, 어떻게 안정적이고 청정하게 공급할 것이냐”라며 “해답은 LNG에 있다”고 말했다. 그러면서 “LNG는 더 이상 브리지(전환기) 연료가 아니라 풍력·태양광·원자력과 함께하는 파트너 연료로 자리잡고 있다”며 “AI 시대의 지속가능한 에너지 공급은 어느 한 주체만으로는 힘든 글로벌 과제로 정부와 기업, 산업이 함께 힘을 모아야 한다”고 강조했다.

이번 세션에는 국내 기업인 SK이노베이션과 한화퓨처프루프를 비롯해 미국 컨티넨탈리소시스·프리포트LNG·넥스트데케이드, 호주 산토스, 일본 도쿄가스·오사카가스, 태국 PTT, 말레이시아 페트로나스 등 6개국 10개사가 참여했다. 참석자들은 동북아 LNG 수급 안정성, AI 확산에 따른 전력 수요 대응, 탄소중립 시대의 에너지 안보 등을 논의했다.

우선 참석자들은 LNG가 아태 지역 에너지 안보와 탈탄소 전환의 핵심 에너지원이라고 입을 모았다. 또한 “미국산 LNG는 지정학적 리스크가 낮고 운송과 계약 조건 측면에서 뛰어나다”며 “앞으로 우리의 목표는 미국 내 투자를 확대하고 LNG 트레이딩 활동을 강화해 글로벌 에너지 밸류체인 전반에 걸쳐 파트너십을 강화하는 것”이라고 전했다. 이어 “미국 내 투자와 LNG 트레이딩 협력을 강화해 양 지역의 에너지 안보와 지속가능한 성장에 기여하겠다”고 덧붙였다. 경주=고은결 기자