[헤럴드경제=채상우 기자] 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장이 국정감사 기간 중 국회에서 딸 결혼식 개최한 것에 대해 사과했다.

30일 최 위원장은 과방위 국감에서 딸 결혼식 논란과 관련해 “국민 여러분께 사과드린다”며 “이런 논란의 씨가 없도록 좀 더 관리하지 못한 점이 매우 후회되고 아쉽다. 제 잘못”이라고 했다.

그는 “우리 딸이 결혼식을 두 번 했다는 주장은 터무니없는 이야기”라고 했다. 이어 “국회 사랑재 예약 과정에서 특권을 행사했다는 지적도 사실이 아니다”라고 밝혔다.

유관기관에 청첩장을 보내고 화환을 요구했다는 의혹에 대해선 “저는 유관기관에 청첩장을 보낸 사실이 없다. 국감에서도 모든 기관들이 ‘청첩장을 받은 적 없다’고 답변했다”고 했다.

과방위 행정실 직원들에게 청첩장을 돌린 데 대해선 “시간 되면 밥 한 끼 먹으러 오라는 그 이상도 이하도 아니었다”고 했다. 모바일 청첩장 내 축의금 카드 결제 기능에 대해선 “업체로부터 받은 양식을 주의 깊게 보지 않았다”고 했다.

결혼식 날짜를 이미 알고 있었다는데 몰랐다고 거짓말을 했다는 의혹에 대해선 “결혼 사실은 알고 있었으나, 날짜를 정확히 인지하지 못했다고 표현한 것이 와전된 것”이라고 했다. 비공개 국감에서 MBC 보도본부장에게 편향을 문제 삼아 퇴장을 명령한 데 대해선 “과했다는 걸 인정한다”면서 사과했다.