GLPro·인공지능 연계 헬스스캔까지 혈당·체지방 관리 제품 집중 소개

정관장은 31일 첫 번째 고객 건강 체험형 매장 ‘개현 본점’(사진)을 열었다.

신규 매장은 정관장이 추구하는 ‘건강한 경험브랜드(Health Experience Brand)’로 확장을 상징한다. 매장 내부는 ‘GLPro 효능 특화존’과 함께 ‘헬스스캔존’, ‘웰니스푸드존’ 등으로 구성했다. 특히 효능 특화존에는 정관장의 핵심 신제품 ‘GLPro’를 중심에 비치해 제품의 효능을 직관적으로 이해하도록 했다. GLPro는 정관장에서 개발한 혈당·체지방 다이어트 제품 라인이다. 식품의약품안전처로부터 ‘혈당 조절에 도움을 줄 수 있음’ 기능성을 인정받은 정관장 홍삼(KGC05pg)을 주원료로 한다. 출시 7개월 만에 누적 매출 103억원을 달성하며 빠른 성장을 이어가고 있다.

개현 본점은 웰니스 라운지 콘셉트를 기반으로, 개인 맞춤형 건강 정보도 제공한다. 방문객은 매장 내 헬스스캔존에서 인바디 체성분 검사를 통해 신체 균형을 확인할 수 있다. 또 건강 커뮤니티 허브, 개인 맞춤 식단 서비스 등을 통해 생애주기에 맞춘 건강 관리 방안을 제안한다.

웰니스 푸드존에서는 정관장의 메디쏠라(Medisola) 제품군을 전시한다. 메디쏠라는 의료진, 임상영양전문가, AI(인공지능) 전문가가 함께 개발한 식단이다. 부모님케어, 나트륨650, 한국형 지중해식, 고단백·고칼로리 등을 판매한다. 글로벌 웰니스 음료 브랜드인 산펠레그리노·노아·분다버그·누디 등 15종의 음료도 선보인다. ‘우리 동네 건강 플랫폼’ 역할을 위한 프로그램도 준비했다. ‘당당 클럽’ 프로그램에서는 연속혈당 측정 지원과 오프라인 간담회 초청 등 혜택을 제공한다. ‘건강음료 구독’ 프로그램은 월 3만원으로, 노아주스 10병을 이용할 수 있는 회원권형 구독 서비스다.

이날 열린 오픈 행사에서는 카카오 헬스케어 소속 한민규 가정의학과 전문의의 ‘혈당 콘서트’가 열렸다. 혈당 정보 및 일상 속 혈당 관리 팁을 소개한다. AI 기반 혈당관리 앱 ‘파스타앱’을 체험하는 기회도 제공한다. 강승연 기자